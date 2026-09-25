Rompieron los vidrios y vaciaron una panchería

Un llamado al 911 que alertó sobre la rotura de una vidriera en una panchería en el centro terminó con la aprehensión de dos sujetos de 28 y 30 años que tenían en su poder varios de los elementos sustraídos.

Personal del Comando de Patrullas Norte acudió a la zona de Independencia y Luro donde constataron los daños en una panchería: a cien metros del lugar vieron a dos hombres de 28 y 30 años que fueron interceptados y que tenían en su poder unos 25 mil pesos en efectivo.

En el lugar se hallaron y secuestraron una freidora de aire, latas de cerveza, un taladro inalámbrico, un pack de gaseosas, mostaza, sándwiches de miga de jamón y queso, además del dinero mencionado.

Los aprehendidos tienen 28 y 30 años.

“Los elementos quedaron bajo resguardo a la espera de localizar al propietario del comercio”, informaron autoridades policiales.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la comisaría primera, el fiscal de Flagrancia Daniel Vicente dispuso la formación de causa por robo en grado de tentativa y el traslado de ambos a Tribunales.