Amenazó de muerte a su expareja y a sus hijos: tenía una orden de restricción y terminó detenido

Además registra antecedentes y actuaciones previas por robos, portación ilegal de arma de uso civil, daños, violación de domicilio y hurtos en grado de tentativa

Un hombre de 36 años fue detenido durante la noche del viernes en el barrio José Hernández, luego de presentarse en la casa de su expareja pese a tener una orden de restricción vigente.

La intervención comenzó cuando la hija, de 18 años, pidió ayuda y denunció que su padre se encontraba en el lugar, insultando, amenazando y golpeando el portón con intenciones de ingresar.

Personal de la Comisaría 11.ª llegó hasta la vivienda y encontró al hombre en el exterior, golpeando la puerta. Según las fuentes oficiales, al advertir la presencia de los efectivos adoptó una actitud hostil y comenzó a gritar insultos y amenazas.

La expareja del detenido contó que ya había realizado denuncias previas y que la relación había terminado hacía unos seis meses. Desde entonces, según relató, el hombre se presentaba de manera reiterada en el domicilio para hostigarla y amenazar de muerte tanto a ella como a sus hijos.

La mujer informó además que estaba vigente una orden de restricción hasta el 8 de marzo de 2027, dispuesta por el Juzgado de Familia N.º 6 de Mar del Plata.

La UFI de Flagrancia inició actuaciones por amenazas y dispuso el traslado del hombre a la Unidad Penal N.º 44. El detenido registra antecedentes y actuaciones previas por robos, portación ilegal de arma de uso civil, daños, violación de domicilio y hurtos en grado de tentativa.