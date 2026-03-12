Manifestación en Iosfa: "Un montón de compañeros mueren esperando las prestaciones que deberían que recibir"

Afiliados a la Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa) se manifestaron en las puertas de la institución debido a la falta de prestaciones en salud para cerca de 16 mil marplatenses.

Al respecto, Celeste, personal civil de la Fuerzas Armadas, explicó en diálogo con 0223 que "esta situación es producto de esta gestión. Nunca tuvimos problemas anteriormente, era un lujo la obra social y teníamos 100% de cobertura".

"Desde el 2024 empezaron con cortes intermitentes hasta que se fue agravando y hoy ya no tenemos cobertura. Hay compañeros en situaciones oncológicas a los que no les dan respuesta", afirmó.

Para los afiliados, "es un abandono total y cumplieron con lo que dijeron que iban a hacer: destruir al Estado". "Incluso la vicepresidenta le dijo el otro día a Luis Petri que se haga cargo de haber quebrado la Iosfa. En nuestra realidad de personal civil empezamos a ver el deterioro hace dos años", afirmó.

En esta línea, Daniel, afiliado a Iosfa, declaró a este medio que "hay un abandono de persona colectivo, todo este grupo de afiliados hace más de un mes que no recibe atención. Le deben una deuda millonaria al hospital donde teníamos prestaciones".

"Durante los últimos años, hemos recalcado cuáles eran las soluciones y nunca nos escucharon. Siempre nos marginaron y no quedó más que en una protesta, acudimos a la Justicia, presentamos recursos de amparo, hay juicios que tardan años, y para entonces, un montón de compañeros que mueren esperando las prestaciones que deberían que recibir", sentenció.

"Lo que nos queda es entrar y tomar la obra social, porque no nos prestan atención. Se hicieron todos los reclamos posibles. Ahora tenemos que pagar una prepaga y lo peor es que te siguen descontando. Somos prisioneros de esta obra social porque la mayoría tenemos una edad avanzada y no nos reciben en otra obra social", reveló.