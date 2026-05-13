“No tenemos acceso a la salud”: crece el reclamo de afiliados de Osfa por la falta de cobertura

Los afiliados de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (Osfa, ex IOSFA) aseguran que se sienten a la deriva. Tras los cambios estructurales implementados en la entidad, surgieron múltiples problemas financieros que repercuten de manera directa en las prestaciones médicas.

Por el momento, algunos hospitales suspendieron la atención debido a la falta de pago de deudas millonarias. “Lamentablemente, después de un mes y medio, tenemos que volver a estar en la puerta de Osfa reclamando porque no tenemos acceso a la salud”, expresó Ernesto, militar retirado, en diálogo con 0223.

Ante la falta de cobertura, explicó que “cada vez que vamos a atendernos tenemos que pagar como particulares". "Los adultos mayores, que son los más perjudicados, están desembolsando cerca de 300 mil pesos mensuales en gastos médicos. Además, solo reintegran el 50% de lo abonado y los pagos demoran alrededor de seis meses”, precisó.

Afiliados de Osfa volvieron a reclamar por la falta de cobertura médica.

La situación se vuelve aún más crítica para las personas con discapacidad o quienes deben afrontar tratamientos prolongados. “Muchos no tienen dinero para atenderse, dejan pasar el tiempo y el resultado es lo que ocurrió con el suboficial Velázquez, que llegó a su punto final”, remarcó.

A pesar de los reiterados reclamos, sostuvo que “no nos dan soluciones y uno termina desanimándose". "Aportamos durante toda nuestra carrera para que esto no sucediera. Con esos aportes se adquirieron inmuebles que hoy quieren rematar”, afirmó.

Otro aspecto que genera malestar entre los afiliados es que la oficina de Osfa funciona en un inmueble alquilado mientras, según denuncian, el hotel Tierra del Fuego permanece desocupado. “No lo quieren vender. Parece que todo estuviera hecho a propósito”, cuestionó.

Jubilados y retirados denuncian demoras y suspensión de prestaciones.

En la misma línea, Roque, otro afiliado, señaló a este medio que en el partido de General Pueyrredon hay alrededor de 16 mil aportantes, aunque advirtió que la problemática se replica en todo el país. “En algunas provincias la situación es incluso peor porque ni siquiera cuentan con atención médica básica”, afirmó.

“Nosotros seguimos pagando la obra social aun después del retiro, con el mismo porcentaje. Quienes ingresamos como aspirantes o cabos terminamos aportando el 11% de nuestro sueldo durante toda la carrera”, agregó.

La situación también afecta al personal civil, que posee un régimen distinto al militar, aunque comparte la misma obra social.

Una tragedia evitable

Detrás de esta crisis aparece una historia aún más dolorosa: el suicidio de un suboficial retirado del Ejército Argentino que había denunciado públicamente el abandono y la falta de atención médica por parte de la obra social militar.

Carlos Héctor Velázquez, el suboficial mayor retirado que se quitó la vida el 1° de mayo.

Carlos Héctor Velázquez, suboficial mayor retirado, se quitó la vida el pasado 1 de mayo tras realizar reiterados reclamos contra la IOSFA, entidad a la que había aportado durante 61 años.

Antes de morir, dejó una carta escrita de puño y letra en la que describía el delicado estado de salud que atravesaba: una grave infección en los ojos y la nariz, además de complicaciones derivadas de un cáncer. En ese mensaje, sostuvo que la falta de cobertura y asistencia médica por parte de la obra social de las Fuerzas Armadas fue el principal motivo que lo llevó a tomar esa decisión.