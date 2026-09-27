Mar del Plata brilló en Santa Fe: los marplatenses que ganaron 24 medallas en los Juegos Suramericanos

La delegación argentina terminó segunda en el medallero con 293 preseas. Los deportistas de Mar del Plata aportaron 24 medallas, entre ellas cinco de oro.

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 llegaron a su final este sábado 26 de septiembre después de dos semanas de competencia y dejaron una enorme cosecha para el deporte argentino. La delegación albiceleste, integrada por 658 atletas, terminó en el segundo lugar del medallero con 293 medallas: 81 de oro, 87 de plata y 125 de bronce, en una actuación que superó ampliamente lo realizado en Asunción 2022, cuando había conseguido 197 preseas.

Argentina tuvo una gran participación en Santa Fe superando ampliamente lo conseguido en 2022 en Asunción

Pero dentro de esa enorme actuación nacional hubo un aporte especialmente importante para el deporte de Mar del Plata. Los deportistas marplatenses consiguieron 24 medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con representantes que se destacaron en atletismo, surf y distintas disciplinas individuales y colectivas. La cosecha incluyó cinco preseas doradas, 11 plateadas y ocho de bronce, una cifra que refleja la presencia de la ciudad en uno de los grandes eventos deportivos del continente.

El medallero de Argentina y el aporte de los marplatenses

Argentina quedó por detrás de Brasil, que encabezó la clasificación con 312 medallas según el recuento final difundido por distintas fuentes, mientras que Colombia terminó tercera con 192. El equipo brasileño reunió 122 oros, 107 platas y 83 bronces; Argentina, en tanto, alcanzó las 293 preseas con una particularidad: consiguió más medallas de plata y bronce que su vecino sudamericano.

Argentina terminó los juegos en el segundo lugar del medallero

En cuanto a los marplatenses, las cinco medallas de oro tuvieron protagonistas de enorme jerarquía. Micaela Levaggi consiguió dos títulos en atletismo, al imponerse en los 1.500 y 5.000 metros, mientras que Belén Casetta volvió a subirse a lo más alto del podio en los 3.000 metros con obstáculos. A ellas se sumaron Isabella Assmann, campeona en surf bodyboard, y Joaquín Muñoz Larreta, ganador del oro en surf shortboard.

Isabella Assmann se quedó con el oro en bodyboard femenino

Micaela Levaggi la protagonista que consiguió dos oros en cuestión de horas

Belén Casetta se quedó con el oro en los 3000 metros con obstaculos

Joaquín Muñoz Larreta otra de las preseas de oro que consiguió Mar del Plata

La cosecha de plata también tuvo varios nombres vinculados al deporte marplatense. Entre los medallistas aparecen Diego Lacamoire, Victoria Muñoz Larreta, Thiago Passeri, Alma Coletta Spada, Matías Chaillou, Octavio Salas, Ken Kuwada, Julia Sepúlveda y Morena Chiappero, quienes formaron parte de los 11 podios plateados conseguidos por atletas de la ciudad en Santa Fe.

Diego Lacamoire se quedó con la medalla de plata en los 1.500 metros llanos

Ken Kuwada se quedó con la plata en patín carrera

A esa lista se agregaron ocho medallas de bronce, con aportes de Micaela Levaggi, Matías Chaillou, Guido Buscaglia, Agustín Scenna, Santiago Ferrer Ferrero y Tiago Muñoz, además de otros integrantes de equipos que también lograron subir al podio. De esta manera, Mar del Plata tuvo presencia en distintas disciplinas y terminó con una participación colectiva que alcanzó las 24 preseas.

Guido Buscaglia se quedó con el bronce en la posta 4x200

La actuación argentina tuvo además varios deportes que concentraron buena parte de la cosecha. La natación fue la disciplina con más medallas, con 28, mientras que el atletismo aportó 16, el canotaje de velocidad consiguió 13 y la gimnasia artística sumó 12. En los deportes colectivos también hubo títulos destacados, como los de Las Leonas, Los Leones y Los Gladiadores, además de otros seleccionados que consiguieron podios y plazas para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Para Argentina, Santa Fe 2026 representó además una mejora considerable respecto de la edición anterior: pasó de 197 medallas en Asunción 2022 a 293 en esta edición, con un salto significativo en la cantidad de oros, que pasó de 58 a 81. El certamen también dejó clasificaciones para Lima 2027 en distintas disciplinas, por lo que varios de los protagonistas tendrán continuidad en el próximo ciclo deportivo.

Así, mientras Brasil terminó en lo más alto y Argentina se quedó con el segundo puesto, los deportistas marplatenses cerraron los Juegos Suramericanos con una marca propia para destacar: 24 medallas para la ciudad, repartidas entre cinco oros, 11 platas y ocho bronces. Una cosecha que vuelve a poner a Mar del Plata como uno de los grandes semilleros del deporte argentino en una competencia continental que reunió a 15 países.