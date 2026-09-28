Oficializaron los feriados por la llegada del Papa XIV: cuándo tocan

El Gobierno nacional anunció un esquema de feriados especiales con motivo de la visita oficial del papa León XIV a Argentina, programada del 8 al 11 de noviembre de 2026. Este evento fue declarado de "interés nacional" y se creó una unidad especial para gestionar su organización.

Según el decreto publicado, el lunes 9 de noviembre será feriado nacional en todo el territorio argentino. El martes 10, el feriado regirá exclusivamente en Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que el miércoles 11 será feriado en la provincia de Buenos Aires.

Estas medidas buscan evitar la superposición con actividades laborales, educativas y comerciales habituales, facilitando así la movilización de fieles, visitantes y la ejecución de operativos de seguridad y logística ligados al evento.

El decreto también especifica que los feriados alcanzarán a organismos y dependencias bajo jurisdicción nacional dentro de las zonas afectadas, para asegurar una adecuada coordinación de todas las acciones vinculadas con la visita papal.

En la Jefatura de Gabinete de Ministros se creó la Unidad Ejecutora Especial Temporaria "Visita de Su Santidad el Papa León XIV", que tendrá una vigencia máxima de 12 meses desde la entrada en vigencia del decreto. Esta unidad será responsable de planificar, coordinar y conducir las actividades necesarias para la organización general del evento.

Las funciones de esta unidad incluyen la coordinación entre distintas áreas de la Administración Pública Nacional, la planificación logística, la organización de infraestructura, seguridad, emergencias y protocolo, así como la identificación de bienes y servicios requeridos para la visita.

La unidad estará liderada por un funcionario con rango de Secretario, quien ejercerá el cargo ad honorem. Además, se designarán cinco cargos extraescalafonarios con rango de Subsecretario para las áreas de Coordinación Ejecutiva, Logística e Infraestructura, Seguridad y Emergencias, Protocolo y Relaciones Institucionales, y Apoyo Legal, todos también ad honorem.

El decreto establece un régimen especial para las contrataciones relacionadas con la visita. El responsable de la unidad podrá autorizar convocatorias, aprobar pliegos, seleccionar procedimientos, adjudicar contrataciones y declarar desiertos o fracasados los procesos independientemente del monto, durante la vigencia de la unidad.

El gasto generado por la implementación de estas medidas será cubierto con los créditos vigentes de la Jefatura de Gabinete de Ministros. La norma entró en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial y se informó a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso.