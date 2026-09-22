El Gobierno confirmó que el día 9 de noviembre será feriado por la visita del papa León XIV

El Gobierno nacional mantuvo una reunión con el Episcopado para avanzar en la planificación de la visita del Papa León XVI a la Argentina en noviembre. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional, mientras que el martes y miércoles se trabajará con feriados parciales en las jurisdicciones de Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y Córdoba, donde se desarrollarán las principales actividades del pontífice.

Además, se definió que el mismo día de su arribo, el domingo por la tarde, se realizará un acto en el Palacio Libertad con la presencia de los 23 gobernadores, el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, diputados, senadores, representantes del Poder Judicial y el cuerpo diplomático.

En ese encuentro hablarán el Papa León XVI y el presidente Javier Milei, en un marco de convocatoria institucional y política que busca dar inicio oficial a la histórica visita del Sumo Pontífice.

Por su parte, Monseñor Jorge García Cuerva destacó el clima de cordialidad que primó en la reunión con el Episcopado, en la que también participó Monseñor Colombo. Allí se acordó la necesidad de sumar alrededor de 20 mil voluntarios para colaborar en la logística y en la asistencia de los peregrinos durante los eventos masivos de la visita del Papa León XVI.

Desde el Gobierno nacional se planteó la posibilidad de facilitar el acceso gratuito a los antecedentes penales y a los viajes con la tarjeta SUBE, para que quienes se inscriban puedan cumplir su servicio sin costos adicionales.

En ese marco, García Cuerva reiteró el llamado a la comunidad para sumarse como voluntarios y subrayó que ya hay 14 mil inscriptos a través del sitio acreditaciones.episcopado.org. La tarea de estos colaboradores será clave para garantizar la organización interna y el acompañamiento de los fieles en un acontecimiento histórico: la llegada del Sumo Pontífice a la Argentina.