Más vivo que nunca: Aldosivi ganó tres puntos de oro y sueña con la permanencia

Todos los abrazos para Tomás Fernández. Locura de Aldosivi que va por otro milagro. (Fotos: Diego Berrutti)

Una luz en el camino. Aldosivi la ve más cerca. Lo que en un momento parecía un foco muy lejos y se veía chiquitito, hoy tiene otro color, otro tamaño, la ilusión se carga de realidad. El equipo de Javier Sanguinetti ganó su segundo partido consecutivo como local, descontó dos puntos más a Deportivo Riestra y la permanencia dejó de ser una utopía para ser una posibilidad concreta. El "tiburón" capeó el temporal de viento que azotó a Mar del Plata, le ganó 1 a 0 a Atlético Tucumán y se fue del Minella con una sonrisa.

En el partido, la primera la tuvo la visita, con un tiro libre de Lautaro Godoy, que pasó cerca del ángulo del arquero del equipo marplatense. El “Tiburón” tuvo la suya en los pies de Fernández con un remate tras un buscapie de Nicolás Gaitán. Lamás clara, de todas maneras, fue a los 18', cuando Lucas Castro estrelló su remate al costado del palo del arquero del “Decano”, Luis Ingolotti, luego de una buena combinación desde la derecha.

Después del dominio de Aldosivi en la primera parte del encuentro, se emparejó. La salida de Breitenbruch por lesión fue un golpe para el local, aunque Sigali entró bien e hizo valer su experiencia. Sí se sintió más una segunda modificación antes del final de la etapa por un dolor muscular de Elías López.

En el complemento, a los 8 minutos, Tomás Fernández tuvo el primer gol, pero Ingolotti se estiró con todo el cuerpo achicando las posibilidades del delantero; pero Fernández tuvo revancha, a los 11, desde la derecha con una jugada en conjunto con Moya (había entrado por López), remató de primera, se desvió en un defensor y se clavó arriba para abrir el marcador.

Aldosivi defendió con uñas y dientes el triunfo. Atlético buscó con más ganas que claridad. Cuando parecía que el "tiburón" lo definía, tras un gol doble de Sigali primero y de García después, el árbitro anuló a instancias del VAR por un offside en el comienzo de la jugada, lo que le puso dramatismo. Por suerte, Pombo tuvo un cruce salvador en el descuento y el Minella festejó un valioso triunfo que lo deja más vivo que nunca.

En la próxima fecha,con día a confirmar, Aldosivi deberá visitar a Huracán en el "Tomás A. Ducó".

Síntesis

Aldosivi (1): Lucas Acosta; Elías López, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo y Brian Cufré; Lucas Castro, Nicolás Linares y Martín García; Nicolás Gaitán; Tomás Fernández y Nicolás Cordero. DT: Javier Sanguinetti.

Cambios: PT 24' Leonardo Sigali por Breitenbruch y 44' Santiago Moya por López; ST 0' Agustín Palavecino por Cordero y 27' Felipe Anso y Francisco Perruzzi por Fernández y Castro.

Atlético Tucumán (0): Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Gianluca Ferrari, Luciano Vallejo e Ignacio Galván; Leonel Vega; Renzo Tesuri, Lautaro Godoy, Julián Fernández y Nicolás Laméndola; Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.

Cambios: ST 15' Ramiro Ruiz Rodríguez y Alexis Canelo por Tesuri y Laméndola, 29' Rodrigo Granillo y Juan Infante por Galván y Fernández .

Goles: ST 10' Fernández (A)



Árbitro: Sebastián Zunino



Estadio: "José María Minella".



