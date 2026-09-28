Se presentó en Tribunales y quedó detenido porque tenía un pedido de captura
Es un hombre de 52 años al que buscaba desde hace dos semanas. Quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.
Por Redacción 0223
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Un hombre de 52 años sobre quien pesaba un pedido de captura activo desde hace dos semanas fue detenido este lunes cuando se presentó en Tribunales y quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.
Oficiales del Comando de Patrullas efectivizaron en Brown y Tucumán a medida del hombre que era buscado en el marco de una causa por robo calificado en poblado y en banda.
“Había ido a Tribunales y allí confirmaron que se encontraba vigente una declaración de rebeldía y una orden de detención y captura dispuesta el 16 de septiembre pasado”, informaron autoridades policiales.
Una vez labradas las actuaciones correspondientes, desde el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4, dispusieron su traslado y alojamiento en la Unidad Penal Nº 44 de Batán.
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