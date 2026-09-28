El marplatense Matías Soulé anunció la llegada de su primer hijo, Bautista

El futbolista marplatense Matías Soulé fue papá por primera vez. Junto a su pareja, Milagros Sosa, anunció en redes sociales el nacimiento de Bautista con una publicación que rápidamente se llenó de mensajes y felicitaciones.

“Bautista Soulé. Bienvenido amor de nuestras vidas, no sabés cuánto te amamos”, compartieron los primerizos en la presentación del pequeño.

Las primeros instantes de vida de Bauti Soulé, nacido este lunes 28 de septiembre.

Entre las reacciones más destacadas estuvo la de Paulo Dybala, compañero de Soulé en la Roma. También se sumó Camila Galante, esposa de Leandro Paredes, quien le dejó un emotivo mensaje a la joven pareja por el arribo de su bebé.

El nacimiento del pequeño llega en un momento importante de la carrera del delantero, formado en Argentinos del Sud y Kimberley, que actualmente se desempeña en la Roma y continúa afianzándose en el fútbol europeo.

Matías con Bautista en brazos, en una tierna postal padre-hijo.

Por otra parte, Soulé integra la nómina de convocados de la Selección Argentina de la vigente fecha FIFA —del 21 de septiembre al 6 de octubre— para los amistosos ante Bolivia, Burkina Faso e incluso Benín, que marcará la despedida de Lionel Messi de la albiceleste.