Teléfono Scaloni: otro golazo del marplatense Matías Soulé en Roma

La Roma venció 3 a 1 a Genoa en el Estadio Olímpico por la decimosexta fecha de la Serie A, en un partido que quedó prácticamente sentenciado en la primera mitad gracias a su eficacia ofensiva y a un dominio claro desde el arranque. El conjunto local construyó una ventaja rápida y supo administrar el resultado ante un rival que reaccionó tarde, con los goles del marplatense Matías Soulé, Manu Koné y Evan Ferguson.

El quiebre del encuentro llegó a los 14 minutos, cuando Soulé aprovechó un error defensivo y abrió el marcador con un remate de zurda. Apenas cinco minutos más tarde, Koné amplió la diferencia con un disparo lejano tras una buena acción colectiva, consolidando el control de la Roma en el desarrollo del juego. Antes de la media hora, el equipo local golpeó por tercera vez: Bryan Cristante recuperó en campo rival, Soulé exigió al arquero Sommariva y Ferguson capturó el rebote para el 3-0 que prácticamente cerró la historia.

En el complemento, la Roma bajó el ritmo y apostó a gestionar la ventaja con posesiones más largas y cambios para dosificar energías. Genoa adelantó líneas y generó algo más de peligro, aunque sin precisión en los metros finales durante buena parte del segundo tiempo. El descuento llegó recién a falta de tres minutos para el final por intermedio de Ekhator, que puso el 3-1 definitivo. Con este triunfo, la Roma sumó tres puntos clave en la Serie A y quedó en la cuarta posición con 33 puntos a tres del Inter, líder del campeonato, mientras que la visita no repunta y se encuentra en la decimoséptima posición con 14 unidades a dos del Hellas Verona, último equipo en descender hasta el momento.

