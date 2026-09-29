4 cuotas sin interés y descuentos: el nuevo beneficio del Banco Provincia

Los pagos en las ticketeras deben llevarse a cabo mediante las tarjetas de la entidad.

El Banco Provincia renovó su paquete de promociones enfocadas en la agenda cultural y los espectáculos masivos programados en la Mar del Plata. A través de convenios con plataformas de venta directa y recintos locales, la banca pública ofrece facilidades de pago para disfrutar de los shows de reconocidos artistas. La iniciativa busca acompañar el acceso al entretenimiento mediante el uso de plásticos tradicionales.

Cómo es la promoción el Banco Provincia con cuotas sin interés

Entre los puntos de mayor convocatoria se destaca el multiespacio Bendu Arena, ubicado en la intersección de las avenidas Juan B. Justo y De los Trabajadores. En este predio se confirmaron presentaciones de primer nivel que cuentan con la posibilidad de abonar las entradas en hasta cuatro cuotas sin interés. La cartelera incluye fechas programadas como los shows de Babasónicos, Diego Torres y Álex Ubago para los próximos meses.

El Bendu Arena es protagonista de la promoción.

El beneficio aplica de manera directa para las tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por la entidad bonaerense al momento de realizar la transacción. Además de la financiación en los escenarios de la zona sur marplatense, la promoción extiende su cobertura a paradores de la costa cercana como Chapadmalal. Los usuarios pueden consultar las plataformas asignadas para cada evento y asegurar su pase con costo fijo en las cuotas.

Para concretar la compra con el descuento financiado, el usuario debe ingresar a la ticketera oficial del evento y registrar sus datos personales con anticipación. Al seleccionar el medio de pago e ingresar los datos del plástico, el sistema reconoce el rango de la entidad habilitando el menú desplegable. Es fundamental verificar la selección del plan de cuatro cuotas antes de confirmar la operación para garantizar el beneficio.

También hay 25% de descuento.

La propuesta se suma al abanico de promociones vigentes que el banco mantiene en diversos rubros comerciales a lo largo del territorio. Tras la aprobación del pago en el portal, los compradores reciben los tickets digitales con código de acceso directamente en su correo electrónico. La medida refuerza el posicionamiento de la entidad en el financiamiento de actividades antes y durante la temporada de verano.