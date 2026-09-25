Cómo usar la nueva IA del Banco Provincia para hacer trámites en segundos

Una de las principales funciones tiene que ver con la creación de plazos fijos.

Facilitar las gestiones financieras diarias es el principal objetivo de la última actualización digital del Banco Provincia para sus usuarios: la entidad bancaria habilitó en su plataforma de Home Banking BIP a PIA, su nuevo asistente virtual con Inteligencia Artificial. La herramienta fue diseñada para ejecutar transacciones complejas a través de una conversación sencilla de chat o mediante comandos de voz. De esta manera, los clientes pueden resolver operaciones habituales sin tener que navegar por menús complicados.

Cómo funciona la inteligencia artificial del Banco Provincia

Una de las principales funciones que permite resolver el asistente es la constitución de plazos fijos en pesos o dólares. Al escribirle al chat, el sistema guía al usuario preguntándole la moneda y el plazo deseado, que va desde 30 hasta 540 días. Luego de ingresar y confirmar el monto a invertir, la herramienta genera el resumen de la operación y emite el comprobante descargable. Todo el proceso de inversión se completa en pocos pasos de forma guiada y totalmente automática.

Pía permite acceder a todas las funciones en un click.

La plataforma también simplifica el envío de dinero hacia otras cuentas bancarias de manera inmediata y sin demoras. El usuario solo debe dictarle o escribirle al asistente el nombre del contacto agendado, el alias o la clave CBU de destino. Con esa información, el sistema procesa la transferencia en el acto sin necesidad de buscar manualmente en la agenda de destinatarios. La modalidad busca ahorrar tiempo y evitar errores involuntarios en el tipeo de los datos bancarios.

Para brindar tranquilidad a los usuarios, todas las operaciones mantienen los mismos estándares de protección que la app tradicional. Las transacciones monetarias validadas por la herramienta continúan exigiendo el uso del Token de Seguridad y el control de biometría facial. La combinación de agilidad e innovación tecnológica garantiza un entorno seguro para el resguardo del dinero de los clientes: ocurre que cada movimiento realizado queda registrado con su correspondiente comprobante digital dentro de la cuenta personal.

Las transferencias siguen exigiendo el token y la biometría.

La incorporación de este canal inteligente representa un avance significativo en la modernización de los servicios financieros públicos. La solución está disponible para todos los usuarios registrados en el Home Banking BIP desde cualquier dispositivo con internet. Con esta iniciativa, el Banco Provincia busca democratizar el acceso a la tecnología y hacer más simple la gestión del dinero cotidiano. La herramienta ya se encuentra operativa y puede utilizarse las 24 horas del día en todo el país.