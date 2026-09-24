Plazo fijo en el Banco Provincia: cuánto ganás a 30 días con la tasa de septiembre

Con la volatilidad de los fondos virtuales, armar un plazo fijo vuelve a ser la opción elegida para proteger los ahorros. Ante este escenario, la propuesta del Banco Provincia se destaca al buscar captar a quienes tienen $3.000.000 o montos similares guardados en pesos. La alternativa de inversión a 30 días gana terreno rápidamente frente a la inflación moderada de estos meses. Además, la actualización de la tasa de septiembre posiciona muy bien a la entidad en el mercado actual.

Cuánto te devuelve el Banco Provincia al hacer un plazo fijo de $3 millones

La variación actual de la entidad financiera se mantiene altamente competitiva respecto a otras entidades para las colocaciones a corto plazo. La banca sostiene una Tasa Nominal Anual (TNA) del 21% para los plazos fijos online a 30 días realizados por sus canales electrónicos. Este rendimiento diferenciado busca incentivar la autogestión digital entre sus clientes particulares. Al no existir un piso obligatorio fijado por el Banco Central, las tasas varían según el banco, ubicando a esta opción entre las mejores del rubro. Toda la operación se realiza de forma directa sin pisar la sucursal.

El plazo fijo se puede sacar en apenas dos clicks.

En la simulación matemática para este período, si ponés $3.000.000, al cabo de un mes el banco te liquida un proporcional neto de intereses de $51.780,82 directo a tu caja de ahorros. Al finalizar el plazo de 30 días, el inversor recupera su capital inicial sumado a la ganancia generada de forma completamente automática. La acreditación se concreta sin costos de mantenimiento ni comisiones ocultas durante el proceso. El movimiento cuenta con el respaldo de las normativas de tasas vigentes de la propia institución.

Respecto a la seguridad, es crucial recordar que los depósitos en pesos cuentan con la garantía oficial de hasta $50.000.000 del sistema bancario: esta cobertura aplica por persona y por entidad, brindando un marco de resguardo sólido para quienes buscan colocar sus ahorros. La existencia de este seguro de depósitos refuerza la confianza de los clientes al momento de inmovilizar dinero en el circuito formal. De esta manera, el capital invertido queda protegido bajo el esquema de regulación pública actual.

El Banco Provincia es uno de los que más paga.

Para quienes evalúan opciones a más largo plazo, el banco también ofrece alternativas a 60, 90 o más días con ligeros incrementos en la tasa. Sin embargo, la colocación a un mes sigue siendo la preferida por la mayoría para mantener liquidez constante. Operar desde la aplicación móvil o el homebanking permite renovar el total o retirar los intereses con pocos clics en el celular. En definitiva, la herramienta constituye una alternativa accesible para hacer rendir los pesos con previsibilidad.