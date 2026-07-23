Anuncian cortes de luz por obras este jueves: qué barrios serán afectados

Edea anuncia trabajos de mejora en redes eléctricas con posibles cortes de servicio este jueves.

En el marco de su plan de obras y mantenimiento, la empresa distribuidora de energía Edea informó que este jueves 23 de julio se realizarán trabajos en distintos sectores de Mar del Plata, por lo que podrían registrarse cortes programados de electricidad durante varias horas.

Este jueves 23 de julio se realizarán trabajos en distintos sectores de Mar del Plata, por lo que podrían registrarse cortes programados de electricidad

Según detalló la compañía, una de las interrupciones previstas afectará a la zona comprendida entre avenida Polonia y Ruta 88, y desde Gaboto hasta Tripulantes del Fournier, donde los trabajos se desarrollarán entre las 9 y las 13. En el mismo horario también se verá alcanzado el sector de San Salvador, entre Ruta 88 y Canesa.

Edea informó interrupciones programadas del servicio eléctrico para este jueves 23 de julio en distintos barrios de Mar del Plata por trabajos de mantenimiento y mejoras en la red.

Por otra parte, Edea informó que se realizarán tareas en el área delimitada por las calles Balcarce, Necochea, Italia y 1° de Mayo, donde el servicio podría verse interrumpido entre las 9 y las 12.

Desde la empresa aclararon que las obras tienen como objetivo mejorar la calidad y confiabilidad del suministro eléctrico y recordaron que, en caso de condiciones climáticas adversas, los trabajos podrían ser reprogramados.

Una de las interrupciones previstas afectará a la zona comprendida entre avenida Polonia y Ruta 88, y desde Gaboto hasta Tripulantes del Fournier

Para consultas o reclamos técnicos, los usuarios pueden comunicarse con Edea a través de sus canales de atención habituales.