Desesperante situación en La Costa: recibieron una factura eléctrica por $7.100.000

La protesta frente a la sede de la cooperativa Clyfema en Mar de Ajó. (Foto fmlamarea.com.ar)

Vecinos de la zona sur del partido de La Costa volvieron a manifestarse este martes 1 de septiembre frente a las oficinas de la cooperativa Clyfema, en Mar de Ajó, para reclamar por los elevados montos de las facturas de energía eléctrica.

La protesta se produjo una semana después de la concentración realizada en el mismo lugar y volvió a estar centrada en los elevados valores facturados y en los consumos que figuran en las boletas. Según plantearon los vecinos, la situación continúa generando dificultades para numerosas familias de la región.

Durante la manifestación, un vecino de nombre Norberto contó que recibió una factura superior a los 7 millones de pesos correspondiente a un complejo en el que viven cuatro familias. El vecino sostuvo que meses atrás había abonado importes considerablemente inferiores y cuestionó que el consumo registrado en la última boleta se corresponda con el uso habitual del lugar.

“Somos cuatro familias, tenemos dos estufas, dos foquitos, una heladera y dos televisores. No puede ser una factura de 7.100.000 pesos”, expresó.

Además, señaló que solicitó una revisión del medidor y afirmó que todavía aguarda una respuesta al pedido realizado. “No voy a pagar”, avisó.

Durante la concentración, los manifestantes insistieron en la necesidad de obtener explicaciones y reclamaron una revisión de las facturaciones.

Los cuestionamientos se suman a otros reclamos que se vienen registrando en distintas localidades de la costa atlántica bonaerense por el impacto de las tarifas de energía eléctrica.