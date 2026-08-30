Bolsas de comida para trabajadores eventuales y empleo para la mitad: advierten que el puerto está en "su peor momento"

El padrón del puerto de Mar del Plata cuenta con casi 800 estibadores, pero hay trabajo para alrededor de 300.

Desde el Sindicato Unido Portuarios Argentinos (Supa) a nivel local advirtieron que el puerto de Mar del Plata atraviesa "su peor momento", lo que deriva en que empleados eventuales reciban una ayuda alimentaria, menos de la mitad del padrón esté activo y peligre la próxima zafra de calamar.

De acuerdo a la visión del secretario general, Carlos Mezzamico, "los trabajadores están pagando los platos rotos de las políticas a nivel nacional y provincial, porque lamentablemente Buenos Aires está sujeta a las decisiones del Gobierno con respecto a los recursos y eso recae en la gente".

Debido a la crisis pesquera, los trabajadores eventuales están recibiendo bolsas de comida para llegar a fin de mes.

En esa línea, puntualizó en diálogo con Extra (FM 102.1) que la situación se agrava en el sector pesquero "porque lo maneja Nación" y recordó que "de entrada, el Gobierno quiso rematar la pesca, subastarla internacionalmente y, después de una movida y presión de los gremios y las empresas, se detuvo".

Más allá de esa defensa, Mezzamico advirtió que de todos modos la gestión de Javier Milei "está rifando la pesca a través del Consejo Federal Pesquero" y remarcó que el sector atraviesa su peor momento, ya que no divisan un horizonte.

"En otras oportunidades no era tan alevoso, pero acá tenemos el problema de la política que implementa el Consejo Federal Pesquero, el de las zafras, el del calamar que fracasa y va a seguir fracasando, y también el del langostino, porque se sitúa en el sur y los barcos de los empresarios van para allá y te dejan cinco meses sin trabajar", manifestó el líder del sindicato.

Mezzamico sostuvo que "esto es peor que la pandemia" y remarcó que peligra la próxima zafra de calamar.

Al mismo tiempo, acerca de cómo abordan esta crítica época desde el Supa, aclaró que cuentan con "varios problemas", a pesar de que están "acostumbrados a poner la cara y hacerle frente", y explicó que existe un sector "más débil" de los trabajadores, que son los eventuales y actualmente "les están repartiendo bolsas de comida", lo que jamás había pasado.

De acuerdo a su testimonio, ese grupo vulnerable estaba conformado por 100 familias a las que les brindan una ayuda alimentaria y ahora se sumarán trabajadores de otras cuatro cooperativas, las cuales "por la falta de descarga están pasando por lo mismo".

Frente a esta situación, el gremio participará de una reunión en la Federación de Cooperativas para ponerse al tanto, realizar un análisis de la situación y solicitar "más ayuda para contenerlos". En este momento, el padrón del puerto de Mar del Plata cuenta con casi 800 estibadores y hay trabajo para alrededor de 300.

A fines del año pasado, la naviera francesa CMA CGM anunció que dejaría de operar en el puerto de Mar del Plata.

"Acá trabajamos muy bien en la pandemia. Hubo que cuidar a la gente y atender a los protocolos, pero se trabajó bien. Esto es peor que la pandemia porque tenemos otro problema gravísimo, que es el comercio exterior. Las dos líneas navieras que recalaban en Mar del Plata dejaron de entrar y eso es lo peor que le puede pasar a un puerto", alertó el secretario general del Supa.

Es que, según subrayó, "si no tenés contenedores, los poteros no van a tener dónde cargar y dejar la mercancía", por lo que de no haber modificaciones, "hasta está peligrando la próxima zafra de calamar".

En última instancia, Mezzamico expresó que el puerto "es una mecha que está prendida" y que no saben hasta cuándo la podrán "contener" para que "no explote".