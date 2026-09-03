Los fomentistas apuntaron contra el Concejo por la inseguridad: “Este asunto es urgente y no admite más demoras”

Las sociedades de fomento de General Pueyrredon expresaron su malestar luego de que la Comisión de Seguridad del Concejo Deliberante no incluyera en el orden del día el pedido para conformar una mesa interjurisdiccional destinada a elaborar un plan integral de seguridad, ante la creciente ola de hechos delictivos en los barrios.

La propuesta busca establecer una mesa de trabajo permanente con participación del Municipio, la Provincia, la Nación y la Justicia, con el objetivo de coordinar acciones y avanzar en una política de seguridad integral y duradera.

La propuesta busca establecer una mesa de trabajo permanente con participación del Municipio, la Provincia, la Nación y la Justicia

El referente de los fomentistas, Heraldo García, cuestionó que el planteo no haya sido incorporado al tratamiento de la comisión y sostuvo: "No entendemos la causa de la omisión”.

En ese sentido, el dirigente vecinal remarcó la urgencia del reclamo y afirmó que “al igual que todo el partido de General Pueyrredon, consideramos que este asunto es urgente y no admite más demoras”.

49 sociedades de fomento se unieron al reclamo.

El planteo, además, amplió su respaldo desde su presentación inicial. Según explicó García, “a las 40 entidades que firmamos inicialmente este pedido, se han sumado 9 asociaciones de fomento más”. De esta manera, aseguró que “muchas instituciones y barrios exigimos la conformación inmediata de esta comisión para trabajar de manera conjunta y urgente”.

Frente a la falta de tratamiento, los fomentistas resolvieron llevar su reclamo a la Municipalidad. “Lamentamos esta decisión. Por este motivo, un grupo de fomentistas nos haremos presentes en la Municipalidad con la expectativa de obtener una solución pronta”, anticipó García.