Desbaratan banda dedicada al robo automotor: dos son menores de 15 y 17 años

Una investigación conjunta entre la Oficina contra el Delito de Propiedad Automotor (ODEPA) y el Fueron de Responsabilidad Penal Juvenil permitió desbaratar el accionar de una banda acusada del robo de autos y motos en distintos puntos de la ciudad.

Las tareas que llevaron adelante oficiales de la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado incluyeron entrevistas con reserva de identidad, un exhaustivo análisis de registros fílmicos obtenidos tanto de cámaras de seguridad públicas como privadas y análisis de varias redes sociales.

Esta minuciosa pesquisa, permitió certificar la existencia de una estructura delictiva con roles definidos y lugares específicos para la reducción de los vehículos robados.

​Los allanamientos simultáneos permitieron aprehender a dos adolescentes de 15 y 17 años, un joven de 18 y otro hombre de 30 quienes quedaron formalmente imputados en la causa y secuestrar una pistola calibre .32 con la numeración suprimida y seis municiones en su interior.

En el operativo incautaron diez motocicletas y un importante volumen de piezas de procedencia ilícita como puertas, ópticas, capots, ruedas y un cilindro de GNC, además de prendas de vestir identificadas en las filmaciones como la vestimenta utilizada en los asaltos, herramientas de corte y un teléfono celular de vital interés para la causa.