Cinco campeones del mundo en el Minella: proponen darles el título de Visitantes Notables a cinco figuras de River

Tras la salida de Coudet, River busca enderezar el rumbo con sus cinco campeones del mundo en cancha.

El calendario deportivo de Mar del Plata depara una fecha especial para el fin de semana del 8 de noviembre: esa jornada River Plate enfrentará a Aldosivi en el Estadio José María Minella por la última fecha del Clausura ´26, en un partido que podría definir el futuro inmediato de ambos equipos.

Y en ese marco, en el Concejo Deliberante ya se empieza a perfilar un homenaje para los cinco campeones del mundo que integran el plantel del Millonario. Es que un proyecto de ordenanza presentado por el bloque de la UCR propone entregar el título de "Visitante Notable" a Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Thiago Almada y Ángel Correa, los cinco futbolistas que formaron parte de la Selección Argentina que conquistó el Mundial de Qatar 2022.

El último antecedente le sonríe al Tiburón: en julio eliminó a River por la Copa Argentina.

La iniciativa es impulsada por los concejales e hinchas millonarios Ricardo Liceaga Viñas y Ariel Bordaisco, donde la distinción busca reconocer "el logro deportivo alcanzado y su representación de nuestro país", según explicaron los autores de la propuesta. La entrega del reconocimiento se realizaría durante la visita de River a Mar del Plata, prevista para comienzos de noviembre.

Además del título conseguido en Qatar, el proyecto destaca especialmente la trayectoria internacional de los futbolistas y, en el caso de Montiel, Otamendi y Almada, su participación en el Mundial 2026, donde la Selección Argentina alcanzó nuevamente la final y terminó como subcampeona.

Ariel Bordaisco, uno de los autores del proyecto junto a Ricardo Liceaga Viñas.

Los concejales radicales remarcaron que la presencia de River en la ciudad representa una oportunidad para homenajear a quienes "han representado a la Selección Argentina en las máximas instancias del fútbol mundial". También destacaron el impacto que tienen los futbolistas en las nuevas generaciones.

"Estos futbolistas representan una generación excepcional del deporte argentino y se han constituido en referentes para niños, niñas y jóvenes", señalaron los ediles en los fundamentos de la iniciativa.

River vuelve a Mar del Plata tras cuatro años: la última vez ganó 3 a 0.

El proyecto también pone el foco en los valores asociados a sus carreras deportivas y menciona "el sacrificio, preparación, constancia, superación y trabajo colectivo" como elementos que les permitieron alcanzar los máximos niveles de competencia.

El encuentro entre Aldosivi y River está previsto para el fin de semana del 8 de noviembre, por la Fecha 16 del Torneo Clausura y donde la dirigencia local seguramente buscará que se habilite la presencia de hinchas visitantes. No será un partido más para ambos: mientras el Tiburón buscará llegar a esa jornada con posibilidades de sostenerse en Primera División, el equipo de Núñez tendrá como objetivo asegurar su lugar en los Playoffs y en la próxima Copa Libertadores.