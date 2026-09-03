Publicó un estado y desapareció: encontraron a un joven policía con un tiro en la cabeza e investigan qué pasó

Fue hallado esta mañana en inmediaciones de una estación de servicio.

Un agente de la policía de la provincia de Santiago del Estero lucha por su vida en el Hospital Regional Dr. Ramón Carrillo tras ingresar hace horas en estado crítico, con un disparo en la cabeza.

El caso conmociona a la toda la fuerza y a la comunidad de Beltrán, en el departamento Robles, donde el joven de 23 años era conocido por sus vecinos. Se trata de Enzo Fabrizio Pinotti, quien presta servicio en la Comisaría Comunitaria 46.

El efectivo era buscado intensamente después de que sus allegados denunciaran su desaparición. Poco antes de perder contacto publicó una serie mensajes en sus estados de WhatsApp, que despertaron la preocupación de su entorno.

Los estados de WhatsApp que publicó Pinotti

Antes de desaparecer, Pinotti publicó una serie de mensajes en sus estados de WhatsApp, en los que hacía un repaso de su vida desde el año 2019 y dejando en evidencia la profunda depresión que atravesaba.

Entre los mensajes que publicó se encontraban las frases: "Creía que eso haría orgulloso a papá", "Me estaba quedando solo", "Cada noche pensaba en cuál era la mejor forma de desaparecer y qué tanto importaría" y "Tiré mi vida por la borda".

Esta mañana el efectivo fue hallado gravemente herido en el predio de una estación de servicio. Tras ser asistido inicialmente en el CIS Banda, el joven fue derivado de urgencia a la sala de shock room del Hospital capitalino.

Los médicos de turno le realizaron una tomografía que permitió descartar la presencia de otras heridas de arma en el cuerpo y focalizar las intervenciones en la lesión craneal severa.

Las autoridades judiciales y policiales continúan con la investigación de las circunstancias alrededor de los hechos.