Horror: mató a su marido y le mandó una foto del cuerpo a su propio hijo por WhatsApp

La Justicia de Chubut rechazó el pedido de excarcelación de la mujer acusada de asesinar a su esposo en la localidad de Tecka, tras una discusión ocurrida al llegar el hombre ebrio a la vivienda. El caso generó un impacto nacional debido a un detalle macabro revelado durante la investigación: minutos después del disparo fatal, la imputada le envió a su propio hijo una fotografía del cuerpo sin vida de su padre. Ese estremecedor gesto fue clave para que la jueza resolviera mantener la prisión preventiva, considerando la gravedad del hecho y el posible entorpecimiento de la causa.

Durante la audiencia realizada en Esquel, la Fiscalía argumentó que la imputada enfrenta una posible pena de prisión perpetua por homicidio agravado por el vínculo. Además, se presentaron testimonios que darían cuenta de conflictos previos violentos, incluyendo un ataque con un cuchillo y amenazas de muerte que habrían ocurrido días antes del crimen. A pesar de que la defensa solicitó el arresto domiciliario alegando falta de antecedentes, la magistrada entendió que los riesgos procesales persisten, especialmente en un pueblo pequeño donde los vínculos sociales influyen sobre los testigos.

La mujer alegó que venía padeciendo violencia de género.

Qué planteó la defensa de la asesina tras el ataque

La defensa de la mujer planteó que el homicidio debe ser analizado bajo una perspectiva de género, afirmando que la acusada padecía una situación crónica de maltrato durante sus 26 años de relación. No obstante, los investigadores señalaron que tras consultar registros en hospitales, comisarías de la mujer y referentes locales, no se hallaron denuncias previas ni pruebas objetivas de legítima defensa. Por este motivo, la jueza determinó que, si bien se investigará la hipótesis de violencia, por el momento no existen elementos para flexibilizar la detención de la presunta asesina.

La situación procesal de la imputada se volverá a discutir en una nueva audiencia fijada para el próximo 28 de mayo, mientras se aguardan los resultados de las pericias balísticas y nuevos testimonios. El cierre de la investigación es seguido de cerca por la comunidad de Tecka, donde la acusada se desempeñó durante dos décadas como trabajadora de un hospital rural. Hasta que se dicte una sentencia firme, la mujer permanecerá alojada en una unidad penal, enfrentando uno de los procesos judiciales más conmocionantes de la región patagónica en los últimos años.