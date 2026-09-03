Más patrullajes y controles: articularon un plan operativo integral para reforzar la seguridad en Mar del Plata

En un encuentro clave para blindar el cinturón productivo de General Pueyrredon contra el delito rural, referentes agropecuarios y funcionarios provinciales acordaron poner en marcha un plan de seguridad integral con foco en la prevención y el uso de tecnología.

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la presentación formal del programa Tranqueras Seguras a los productores y entidades que asistieron, con quienes acordaron unir esfuerzos para que sea utilizado en el distrito.

Presentaron el programa Tranqueras Seguras a los productores y entidades.

En ese marco, pactaron articular tareas conjuntas entre el Comando de Prevención Rural (CPR) y las organizaciones del sector para avanzar en la georreferenciación y la carga de datos catastrales de cada establecimiento, garantizando un mapa operativo preciso que optimice los tiempos de llegada y respuesta ante emergencias.

A su vez, determinaron potenciar la capacidad operativa del CPR y trazaron un esquema de trabajo para recuperar unidades móviles y robustecer el patrullaje preventivo en caminos troncales y secundarios.

Realizarán operativos periódicos de saturación, controles vehiculares e identificarán cargas.

El plan integral incluye operativos periódicos de saturación, controles vehiculares e identificación de cargas coordinados con personal de Policía de Seguridad y Policía Vial, y recorridas aéreas mediante la utilización de drones para supervisar áreas de difícil acceso.

Esta dinámica se complementará con la conformación de grupos de comunicación directa por cuartel para el aviso temprano ante situaciones sospechosas y la instalación de cámaras de monitoreo en accesos estratégicos a cargo de las organizaciones rurales.

Buscan blindar el cinturón productivo de General Pueyrredon contra el delito rural.

La mesa de trabajo tuvo como sede la Asociación de Productores Frutihortícolas, con su titular Ricardo Velimirovich como anfitrión, y contó con la participación de Juan Manuel Petersen en representación de la Sociedad Rural de Mar del Plata.

Por parte del Ministerio de Seguridad bonaerense, encabezó la Subsecretaría de Articulación Institucional para la Seguridad, junto a mandos de la especialidad rural de la Policía de la Provincia, autoridades del CPR, comisarías de la zona y personal de Sierra de los Padres, sumados a directivos de la Cámara del Kiwi, haras, estancias y productores de papa y hortalizas.