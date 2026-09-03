Piden declarar la emergencia climática preventiva en Mar del Plata por el fenómeno de El Niño

Crece la preocupación por los posibles efectos del fenómeno climático de El Niño.

La concejala Vilma Baragiola presentó un proyecto de ordenanza para declarar la emergencia climática preventiva en todo el partido de General Pueyrredon, ante las previsiones meteorológicas asociadas al fenómeno El Niño y el posible incremento de eventos climáticos extremos.

La iniciativa, que cuenta con el respaldo de todo el bloque radical, propone que la emergencia tenga una duración de 180 días, con la posibilidad que el Ejecutivo la prorrogue por única vez por un período igual o menor, siempre que persistan las circunstancias que motivaron la medida. Durante ese período, el gobierno municipal quedaría facultado para adoptar medidas preventivas, operativas, administrativas y presupuestarias destinadas a reducir los efectos de eventuales tormentas e inundaciones.

En los fundamentos del proyecto al que accedió 0223, Baragiola sostuvo que los informes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y otros organismos técnicos anticipan un período con precipitaciones superiores a las normales. En ese sentido, el proyecto señala que existe la posibilidad de “un período de precipitaciones superiores a las normales durante la primavera y el verano 2026/2027”, en el marco de la evolución del fenómeno El Niño.

El Concejo Deliberante debatirá el proyecto presentado este jueves por el bloque radical.

El texto también toma como referencia las advertencias realizadas por el INTA y por organismos de la Provincia de Buenos Aires respecto de una posible fase de El Niño de intensidad moderada a fuerte. Según los considerandos, este escenario podría traducirse en “mayores precipitaciones y una mayor frecuencia de tormentas intensas, ráfagas de viento y caída de granizo”.

Uno de los argumentos centrales de la propuesta está vinculado con los antecedentes de Mar del Plata y el resto del distrito frente a este tipo de fenómenos. “General Pueyrredon posee antecedentes de eventos de lluvias y tormentas intensas que han provocado anegamientos, inundaciones, dificultades en la circulación, daños por viento o granizo, afectación de viviendas, establecimientos educativos, comercios, infraestructura urbana y caminos rurales”, sostuvo Baragiola en los considerandos.

Los pronósticos estiman abundantes precipitaciones durante los próximos meses.

Baragiola también advirtió que las características del crecimiento urbano hacen necesario reforzar las tareas de prevención. En esa línea, se menciona específicamente “la existencia de sectores bajos, cursos de agua, arroyos, canales, desagües pluviales y zonas con distintos grados de vulnerabilidad”, como factores que justifican profundizar las acciones antes de la llegada de los meses de mayor riesgo.

La declaración permitiría, según la iniciativa, acelerar trabajos de prevención, mantenimiento, limpieza, monitoreo y preparación operativa. El proyecto remarca que “la prevención constituye una herramienta fundamental para disminuir los daños sobre las personas, sus bienes y la infraestructura pública”.

La propuesta también plantea reforzar la coordinación entre las distintas estructuras que ya funcionan en materia de prevención y respuesta. Entre ellas menciona a Defensa Civil, el Consejo Municipal de Contingencia Meteorológica y el Consejo Municipal frente al Cambio Climático, además de Bomberos, fuerzas de seguridad, establecimientos de salud y organismos provinciales y nacionales. “La presente iniciativa no pretende sustituir las estructuras existentes, sino fortalecerlas y dotarlas de una herramienta específica de carácter preventivo frente al escenario climático previsto para 2026/2027”, sostiene el texto.

La propuesta de Baragiola busca facilitar canales administrativos para la gestión preventiva.

El proyecto establece además que, durante los 180 días de vigencia de la emergencia, el Ejecutivo deberá implementar un Plan Integral Preventivo ante Emergencias Climáticas, con prioridad en las zonas consideradas de mayor vulnerabilidad.

Entre las medidas previstas se incluye el monitoreo permanente de la situación climática e hídrica, tomando como referencia los pronósticos y alertas del SMN y otros organismos; la articulación con las fuerzas de seguridad; y la obligación de brindar información actualizada a la población ante eventuales alertas.