Desapareció el pitbull abandonado y creen que un vecino lo drogó para matarlo: ofrecen recompensa

La rescatista que impulsó la iniciativa denunció que "alguno de los vecinos lo drogó para llevárselo o matarlo".

Continúa el malestar por el perro en estado de abandono del barrio Cerrito Sur, quien quedó solo hace un año porque sus dueños fueron detenidos y es agresivo tanto con otros animales como con los propios vecinos de la zona.

Según informaron en la noche de este martes a 0223, luego de la visibilización del caso en busca de ayuda para resguardar su vida porque algunos frentistas "quieren matarlo", el pitbull pasó el mediodía acostado en la vereda, pero "parecía dopado" y tiempo más tarde "desapareció".

El can fue abandonado hace un año en una vivienda ubicada en Diagonal Santa Cecilia entre la avenida Mario Bravo y Benito Lynch y al quedar a la deriva, y por la forma en la que fue criado, "ha mordido a varios vecinos" y "el sábado atacó a una señora que quedó bastante mal", conforme al relato de una proteccionista.

Algunos de los perritos que esperan un hogar y, de ser adoptados, liberarían un cupo para el ingreso del pitbull.

Por ese motivo, "el marido quiere matar al pitbull a cuchillazos" y la mujer se comunicó con Zoonosis para que puedan llevarlo a un refugio y así recibir la atención que merece. "Al principio, me dijeron que la persona que está a cargo se encuentra de licencia y no me podían ayudar. Además, ya no tienen vacantes", explicó más temprano.

Entonces, la rescatista se ofreció a generar una vacante y conseguir tránsito para uno de los animales que se encuentran en la entidad y que, de esta manera, puedan llevarse al perro del barrio Cerrito Sur. "Me confirmaron que podemos hacerlo, por lo que estoy buscando a una familia que quiera adoptar o darle un techo provisoriamente a alguno de los otros", reveló.

A pesar de sus buenas intenciones, horas más tarde informó a este medio que no encuentran al pitbull "por ningún lado" y cree que "alguno de los vecinos lo drogó para llevárselo o matarlo", por lo que junto a otros residentes de la zona ofrecen recompensa "para quien lo entregue con vida".

Quienes cuenten con información relacionada al animal se pueden comunicar con Tiziana, escribiendo al 2236175061.