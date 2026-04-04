Un joven de Mar del Plata creó una web para agilizar la adopción de mascotas

Las adopciones responsables son un debate actual en una ciudad como Mar del Plata. Conseguirle un hogar a un animal rescatado puede ser toda una odisea: publicar en múltiples páginas, esperar ser contactado y encontrar un lugar con buenas condiciones. Para eso, Tiziano Vidal Adduci, de 23 años, creó AdoptAr, un sitio web que permite conectar de forma más fácil y segura.

El sitio conecta rescates, tránsito y adopciones en un solo lugar.

Adoptar.com.ar es una plataforma que conecta rescates, tránsito y adopción de animales de forma mucho más organizada que las redes sociales. Además, cuenta con una sección llamada “EncontrAR”, que utiliza un algoritmo para comparar fotos de animales perdidos con animales encontrados y avisa por mail cuando detecta coincidencias altas.

La plataforma es gratuita y cualquiera puede acceder.

“La idea es ayudar a que más perros y gatos perdidos o en situación de calle puedan encontrar hogar, centralizando todo en un solo lugar”, comentó Tiziano.

La perra rescatada que impulsó este sitio web

Adduci es estudiante de cuarto año de Ingeniería en Sistemas, y esta plataforma nace a partir de la historia de "Coca", una galga que su familia había rescatado de la calle. Luego de brindarle los cuidados necesarios, decidieron buscarle un hogar definitivo, pero al momento de difundir su adopción se encontraron con dificultades. “Es muy difícil tener que compartir la información en todas las redes sociales y coincidir en tiempo y forma con quien desee adoptar. De ahí salió la idea, al ver la dificultad que tiene el proceso”, agregó en diálogo con 0223.



Coca, logró encontrar su hogar.

La primera versión de la plataforma surgió hace tres semanas, aunque Tiziano aseguró que continúa incorporando mejoras y nuevas funciones. El sitio es gratuito y puede ser utilizado por cualquier persona interesada, tanto para quienes buscan adoptar o dar tránsito, como para quienes tienen perros o gatos que necesitan un hogar.

Actualmente cuenta con 128 usuarios, pero las expectativas del joven son altas: espera que la herramienta crezca y contribuya a generar un cambio en la adopción responsable.