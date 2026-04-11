Buscan a Togo, un husky que se escapó en La Herradura y su familia está desesperada

Se llama Togo y tiene un año. El animal no posee collar pero si rasgos característicos fácil de identificar

Este sábado, alrededor de las 8 de la mañana, se escapó Togo, un husky siberiano de un año, y su familia lo busca desesperadamente. El hecho ocurrió en una vivienda del barrio La Herradura, frente a la ruta 226 a la altura del kilómetro 6. Según relataron, el perro salió corriendo cuando la madre de la dueña abrió la puerta.

Cuando Karen llegó, comenzó a buscarlo por la zona y a preguntar entre los vecinos. Uno de ellos afirmó haberlo visto cruzar la ruta e incluso señaló que habría chocado contra un auto, aunque el perro logró seguir caminando y se dirigió hacia el sector donde hay una construcción.

Se perdió en el barrio La Herradura, y habría cruzado la ruta.

Luego de recorrer el barrio sin resultados, la familia decidió ampliar la búsqueda de su amigo de cuatro patas y difundir el caso.

En diálogo con 0223, Karen expresó: “No es un perro malo, no muerde, es bastante inquieto pero está acostumbrado a estar conmigo y mi familia. Si alguien se lo llevó, por favor que lo devuelva”.

Su familia lo tiene desde el mes, y dentro de poco cumple un año.

Togo cumple un año en mayo y forma parte de la familia desde que tenía un mes, por lo que aseguran que tiene un vínculo muy importante con ellos.

Ante la pérdida de su amigo perruno, ofrecen recompensa para quien pueda aportar información y ayudar a encontrarlo. El número de contacto es 223 622-4048, a nombre de Karen Méndez.

