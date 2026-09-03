El duro diagnóstico de Zulma Lobato: "Recibimos una noticia que duele escuchar"

La oftalmóloga que atendió a Zulma Lobato en Tandil le dio a la mediática y a su entorno una noticia que nadie esperaba escuchar. Así lo comunicó este miércoles Jair Hourcade, conocida en redes sociales como La Pepona, mediante un comunicado oficial en el que detalló el resultado de la consulta con una oculista de apellido Alonso y el estado actual de la salud visual de Lobato.

“Quiero hablarles con el corazón sobre la situación de Zulma Lobato y su visión. Hoy recibimos una noticia muy difícil”, arrancó Hourcade en el texto que difundió en sus redes. Según precisó, la profesional fue directa y sin rodeos: “Se nos explicó con total sinceridad que el estado de su visión es muy delicado y que, según la evaluación realizada, no existe actualmente una solución que permita recuperar la visión que perdió”. Y añadió: “La profesional nos dijo la pura verdad, aunque sea una noticia que duela muchísimo escuchar”. La propia Hourcade agradeció públicamente a la doctora Alonso por esa franqueza y publicó una foto junto a Lobato y la profesional, tomada en el consultorio tras la consulta.

Estoy casi ciega

El diagnóstico llega pocas semanas después de que Lobato expresara con firmeza su intención de operarse antes de que termine el año. “y este año, sea como sea, me voy a operar de la vista”, había señalado la mediática, de 67 años. Sus problemas de visión tienen antecedentes en un violento asalto que sufrió en la vía pública años atrás, que le provocó graves secuelas oculares y derivó en el deterioro progresivo que hoy la aqueja.

“Desde La Pepona queremos acompañar a Zulma en este momento, brindándole todo nuestro cariño, contención y apoyo. Que no pueda recuperar su visión no significa que tenga que atravesar esto sola”, escribió Hourcade. Y fue más directa aún: “Zulma, estamos con vos”. El texto pidió además al público “respeto, comprensión y mucho amor” para la mediática, y cerró con una frase de la propia Pepona: “Cuando no podemos devolver la luz a los ojos, podemos seguir iluminando el camino con amor”.