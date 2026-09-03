Arrancó lindo pero se pudre: cuándo llueve en Mar del Plata

Después de varios días de inestabilidad, Mar del Plata amaneció este jueves con una postal mucho más agradable. Aunque el frío se hizo sentir desde temprano, el sol y el cielo despejado acompañaron el comienzo de la jornada.

Pero el buen tiempo podría no durar todo el día. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este jueves se espera una temperatura mínima de 6 grados y una máxima de 14°. Durante la mañana hay una probabilidad de entre 10 y 40% de chaparrones, mientras que hacia la tarde las chances de precipitaciones aumentarán y se ubicarán entre 40 y 70%.

La jornada arrancó con sol pero se esperan precipitaciones. Foto 0223.

El cambio más marcado llegaría durante la tarde, cuando además de los posibles chaparrones se prevén ráfagas de viento de entre 51 y 59 kilómetros por hora, con viento predominante del sudoeste.

Hacia la noche, en tanto, el cielo estará parcialmente nublado y disminuirá la probabilidad de lluvias, aunque el viento continuará siendo protagonista, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían volver a alcanzar los 59 km/h.

Así, después de un arranque de jueves frío pero soleado, convendrá no confiarse demasiado del cielo: el paraguas y el abrigo pueden hacer falta antes de que termine el día.

Mientras tanto, el viernes volverá a aparecer el sol y se espera una jornada con una máxima de 15 grados, aunque hacia la noche podrían registrarse lluvias. Será, en principio, el día más agradable de los próximos días, antes de un nuevo cambio en las condiciones.

El pronóstico anticipa un cambio de condiciones durante la tarde, con chances de lluvia y fuertes ráfagas de viento.

El fin de semana arrancará con chaparrones el sábado y una temperatura máxima de apenas 9 grados. El domingo, en cambio, no se esperan precipitaciones, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado y el frío seguirá siendo protagonista, con una mínima que podría bajar hasta los 4 grados.