Último día de buen tiempo y el miércoles corta con tanta dulzura: rige un alerta amarillo por tormenta
El martes seguirá la tónica del lunes y el fin de semana, pero el miércoles aparecen las tormentas, las ráfagas intensas y la posibilidad de granizo.
Por Redacción 0223
PARA 0223
La racha de buen tiempo sin interrupciones durará hasta este martes en Mar del Plata, en el que volveremos a disfrutar del sol y unos 15°, pero el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo para el miércoles.
En principio, para la noche del lunes se espera que la temperatura descienda hasta los 10°, el viento corra suave desde el sur (7 -12 km/h), y el cielo permanezca mayormente nublado.
En cuanto al martes, el organismo pronosticó que continúen las condiciones favorables, con una máxima que alcanzará los 15° y una mínima de 8°, que se registrará por la mañana.
Además, el viento tan solo soplará algo más intenso en las primeras horas, desde el sudeste a una velocidad de entre 13 y 22 km/h, y se normalizará en el resto de la jornada, siendo del mismo sector a la tarde y proveniente del sudoeste a la noche.
Por otro lado, anunciaron neblina durante la mañana, que se disipará tras el mediodía, y una tarde parcialmente nublada.
Alerta meteorológica para el miércoles
La seguidilla positiva fiinalizará hasta el miércoles, día para el que rige una advertencia por tormentas a la tarde y la noche. Según el SMN, llegarán tormentas aisladas de variada intensidad, acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ráfagas intensas, granizo localizado y actividad eléctrica frecuente.
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