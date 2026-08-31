Último día de buen tiempo y el miércoles corta con tanta dulzura: rige un alerta amarillo por tormenta

También anunciaron neblina durante la mañana del martes en Mar del Plata.

La racha de buen tiempo sin interrupciones durará hasta este martes en Mar del Plata, en el que volveremos a disfrutar del sol y unos 15°, pero el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo para el miércoles.

En principio, para la noche del lunes se espera que la temperatura descienda hasta los 10°, el viento corra suave desde el sur (7 -12 km/h), y el cielo permanezca mayormente nublado.

En cuanto al martes, el organismo pronosticó que continúen las condiciones favorables, con una máxima que alcanzará los 15° y una mínima de 8°, que se registrará por la mañana.

Emitieron un alerta amarillo por tormenta para la tarde y noche del miércoles en Mar del Plata.

Además, el viento tan solo soplará algo más intenso en las primeras horas, desde el sudeste a una velocidad de entre 13 y 22 km/h, y se normalizará en el resto de la jornada, siendo del mismo sector a la tarde y proveniente del sudoeste a la noche.

Por otro lado, anunciaron neblina durante la mañana, que se disipará tras el mediodía, y una tarde parcialmente nublada.

Alerta meteorológica para el miércoles

La seguidilla positiva fiinalizará hasta el miércoles, día para el que rige una advertencia por tormentas a la tarde y la noche. Según el SMN, llegarán tormentas aisladas de variada intensidad, acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ráfagas intensas, granizo localizado y actividad eléctrica frecuente.