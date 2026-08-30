¿Sigue el veranito en Mar del Plata?: el pronóstico del tiempo para este lunes

Lloverá a mitad de semana, pero no bajará la temperatura.

Después de un fin de semana espectacular, con temperaturas inusualmente altas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que continuará el buen tiempo en Mar del Plata durante este lunes y también por algunos días más.

En principio, para la noche del domingo se espera que el termómetro marque 13°, el viento corra suave desde el sector noroeste, a una velocidad de entre 7 y 12 km/h, y que el cielo se mantenga parcialmente nublado.

Siguen los días lindos en Mar del Plata, al menos hasta el viernes.

En cuanto al último día de agosto, el organismo prevé que continúen las condiciones climáticas favorables, con una máxima de 17° y una mínima de 8°, y cielo mayormente nublado, pero sin precipitaciones.

Además, el viento sería moderado, de entre 13 y 22 km/h, comenzando desde el noroeste durante la mañana y cambiando al oeste por la tarde y al sur por la noche, cuando disminuirá todavía más su intensidad.

La temperatura se mantendría en valores similares el martes, con otra máxima de 17°, y aunque el miércoles se esperan chaparrones, la barrera de los 15° volvería a superarse el jueves y el viernes.