Mar del Plata recibió una gran noticia: vuelve el Super Seven de Rugby en 2027

El rugby volverá a ser protagonista en la ciudad durante enero de 2027, con una nueva edición de un torneo que combinará competencia, deporte y el atractivo de Mar del Plata.

Mar del Plata volverá a ser escenario del Super Seven de Rugby en enero de 2027. La nueva edición de este gran evento reunirá a equipos de distintos puntos del país y tendrá a la ciudad nuevamente como protagonista de una competencia que combina deporte, encuentros y una propuesta ideal para el verano.

Cabe recordar que el torneo ya se disputó este año en el predio del Newbery Athletic Club, entre el 9 y el 10 de enero. En aquella edición participaron Los Pumas, que se consagraron campeones, además de representantes de Brasil, Paraguay (CURDA), Mar del Plata, Uruguay, Choiques 7, Nordeste y Newbery Athletic 7, en un certamen que tuvo una importante presencia nacional e internacional.

La realización del torneo representa también una nueva apuesta por posicionar a Mar del Plata como sede de grandes acontecimientos deportivos. La llegada de delegaciones, jugadores, entrenadores y acompañantes genera movimiento en la ciudad y se suma a una agenda que busca ampliar la cantidad de eventos durante la temporada. “Nos encanta que estos eventos elijan Mar del Plata. Y vamos a seguir trabajando para que cada vez sean más”, destacó Diego Juárez, presidente del EMTURyC Mar del Plata.

De esta manera, el Super Seven de Rugby volverá a encontrarse con Mar del Plata en enero de 2027, en una nueva edición que promete reunir a representantes de todo el país. Para la ciudad, será otra oportunidad de mostrar su capacidad para recibir competencias deportivas y transformar cada evento en una experiencia que trascienda el terreno de juego.