Ailín Pérez mostró la amenaza que recibió tras vencer a Norma Dumont en UFC: “Te volveré a golpear”

La argentina reveló los mensajes que recibió de la brasileña después de vencerla por decisión unánime en Las Vegas y quedar segunda en el ranking del peso gallo.

Ailín Pérez todavía disfruta de una victoria que puede marcar un antes y un después en su carrera dentro de la UFC, pero el conflicto con Norma Dumont no terminó cuando sonó la bocina. Después de imponerse por decisión unánime en UFC Vegas 121, la argentina contó que recibió amenazas de la brasileña a través de Instagram y decidió mostrar públicamente parte de la conversación.

Durante una entrevista con The Ariel Helwani Show, Pérez fue consultada sobre la relación que quedó con su rival después de una pelea marcada por la tensión. La nacida en Hurlingham fue contundente: “A mí lo que haga Norma me chupa tres pitos. Siempre me importó cero lo que haga ella. Obviamente no somos amigas ni lo seremos, y encima ella me amenazó”. Luego exhibió los mensajes recibidos, donde Dumont escribió: “Te golpeé y volveré a golpearte cuando te vea. Sabes que no ganaste”.

Ailín Pérez mostró la amenaza que le hizo Norma Dumont post pelea

El cruce entre ambas ya venía cargado desde antes del combate. Durante el pesaje, Dumont le arrojó preservativos y billetes a Pérez, además de cuestionarla por su pasado en OnlyFans. La argentina respondió con ironía frente a las cámaras y llevó esa rivalidad al octágono. Allí, Pérez tomó la iniciativa en el primer round con un derribo, mientras que Dumont consiguió mejores momentos durante el segundo asalto y protagonizó varios intercambios favorables en el tercero.

Finalmente, los jueces le dieron la victoria a Pérez por 29-28 en las tres tarjetas, aunque Dumont reaccionó con incredulidad y cuestionó duramente el resultado, al que calificó como “uno de los mayores absurdos que vi en las MMA”. Tras el anuncio, la argentina celebró frente a su rival con un baile y la situación volvió a calentarse, al punto de que el personal de seguridad tuvo que intervenir para separarlas.

La reacción de Norma Dumont ante la victoria de la argentina

El triunfo, además, tuvo un enorme impacto deportivo para Pérez. La argentina llegó a siete victorias consecutivas en la categoría de 135 libras y ascendió hasta el segundo puesto del ranking femenino de peso gallo de UFC. Su racha quedó apenas por detrás de las nueve victorias consecutivas que consiguió Amanda Nunes, una de las grandes referentes históricas de la división.

Ahora, mientras la rivalidad con Dumont continúa fuera del octágono, Pérez ya mira hacia un desafío todavía mayor. La argentina celebró su victoria con un video en redes sociales al ritmo de Single Ladies de Beyoncé y se ofreció como reemplazo para la pelea por el título entre Amanda Nunes y Kayla Harrison, programada para el 14 de noviembre. Con su ascenso al segundo lugar del ranking, la bonaerense quedó ante una posibilidad inédita: convertirse en la primera argentina en disputar un cinturón de UFC.