Se viene la fiesta del rugby con el Súper Seven de Mar del Plata

Marcos Moneta y Argentina 7 serán la gran atracción del Súper Seven de Mar del Plata.

La ciudad se prepara para vivir una nueva fiesta del rugby, en uno de los acontecimientos deportivos de la temporada. Durante sábado y domingo el Super Seven Mar del Plata celebrará su segunda edición en el predio de Newbery Athletic, consolidándose como uno de los eventos más destacados del verano.

El certamen contará con la participación de ocho equipos de gran nivel: Argentina 7, Uruguay, Brasil 7, Paraguay 7, Newbery 7, Nordeste, Mar del Plata y Cholques 7, prometiendo dos jornadas de rugby dinámico, espectáculo y alto rendimiento.

El Super Seven Mar del Plata ya dejó su huella en la ciudad: en la edición 2025 asistieron más de cinco mil espectadores, que disfrutaron de un evento único, con gran marco de público, clima festivo y rugby de primer nivel.

El campeón del 2025 fue Argentina Desarrollo, equipo que este año se presentará como Argentina 7, y que tendrá como gran atractivo la participación de Marcos Moneta, una de las figuras más destacadas del rugby seven argentino.

Además habrá presencia local con el equipo de la Unión de Rugby de Mar del Plata, que compartirá zona con Argentina 7.

Todo lo que tenés que saber

Zonas

A: Argentina 7, Paraguay 7, Brasil 7, Mar del Plata

B: Uruguay, Cholques 7, Nordeste, Newbery 7

Fixture Mar del Plata

Mar del Plata vs Argentina | 9 de enero • 18:10 horas

Mar del Plata vs Brasil | 9 de enero • 20:50 horas

Mar del Plata vs Paraguay | 10 de enero • 17:10 horas

Plantel URMDP

Lucas Cedarry, Santiago Charles, Joaquín Elgueta, Felipe Fortte, Tomás Freiz, Salvador Gerlero, Santiago Jiménez, Gonzalo Jauregui, Gaspar Jeckeln, Juan Kaspin, Joaquín L. Nobrega, Felipe Poli, Valentín Recalde y Blas Zapiola.

Staff

Mariano Abate, Guillermo Ebrett, Nicolás Sorbi y Luciano Gáspari.

Recordamos que las entradas se sacan a través de https://www.ticketek.com.ar/super-seven/newbery-athleticy cuentan con un valor de $15.000 el pase por una jornada y $25.000 las dos. Las transmisiones se realizarán por ESPN y Disney +.

