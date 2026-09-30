Las vidas que salvó Jonas: una nena de 5 años recibió el riñón del joven que murió jugando al fútbol.

Jonas Rafael Duarte tenía 23 años y una vida por delante. Era padre de un niño de 5 años y esperaba el nacimiento de su segundo hijo. Sin embargo, una tragedia inesperada terminó con su vida mientras compartía una de las actividades que más disfrutaba: jugar al fútbol con sus amigos.

En medio del enorme dolor por la pérdida, su familia tomó una decisión importante: sus órganos fueron donados y posibilitaron tres trasplantes que salvaron vidas; una niña de 5 años que permanecía en lista de espera recibió un riñón; un hombre de 51 años recibió el riñón derecho y un páncreas, mientras que otro paciente, de 65 años, fue trasplantado de hígado.

Un dolor de cabeza que terminó en una tragedia

En los últimos tiempos, Jonas trabajaba en un taller de chapa y pintura. Su mamá, Mónica, lo recuerda como un joven de enorme sensibilidad, siempre dispuesto a tenderle una mano a quien lo necesitara.

"Era una persona muy noble, siempre estaba pendiente de los demás", contó la mujer en diálogo con 0223. También destacó el fuerte vínculo que mantenía con su familia y su rol como padre.

El viernes, como tantas otras veces, Jonas se encontró con sus amigos para jugar a la pelota. Todo transcurría con normalidad hasta que comenzó a sentir un intenso dolor de cabeza. Ante la situación, avisó a sus compañeros y rápidamente solicitaron una ambulancia.

El cuadro médico era mucho más grave de lo que inicialmente podían imaginar. Jonas había sufrido un aneurisma que derivó en un derrame cerebral. Fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), donde permaneció internado durante dos días. En la mañana del domingo 20 de septiembre, los médicos confirmaron la muerte cerebral.

La noticia significó un golpe devastador para la familia. Pero, en medio de una situación que jamás habían imaginado atravesar, Mónica y sus hijos decidieron que la muerte de Jonas podía transformarse en una oportunidad para otras personas que esperaban un trasplante.

Para Mónica, esa decisión estuvo relacionada con una enseñanza que siempre intentó transmitirles a sus hijos: la importancia de ayudar a los demás, incluso cuando los recursos propios son escasos.

La mujer ya tenía una postura favorable hacia la donación de órganos, aunque reconoció que nunca pensó que alguna vez tendría que tomar esa decisión por uno de sus propios hijos.

"Cuando me dijeron que tenía muerte cerebral lo dudé muchísimo. Pero también pensaba en toda la gente que está esperando un donante, en tantas madres que esperan que alguien pueda salvarle la vida a sus hijos. Es ponerse un poco en el lugar del otro", explicó.

Finalmente, la familia avanzó con la donación. Para Mónica, fue una manera de encontrar un sentido en medio de una pérdida imposible de dimensionar.

Consideró que fue "lo mejor" que podía hacer por Jonas y aseguró sentirse profundamente "orgullosa de él". También está convencida de que su hijo habría compartido la decisión: "Sé que él hubiese estado de acuerdo", afirmó.

Así, mientras su familia atraviesa el duelo y espera la llegada de su segundo hijo, Jonas permanece también en la vida de tres personas que recibieron una nueva oportunidad gracias a su donación.