"Es ponerse un poco en el lugar del otro": donó los órganos de su hijo que murió jugando al fútbol y salvó cinco vidas

El joven se descompensó el viernes pasado en un partido de fútbol y el domingo le informaron a la familia que tenía muerte cerebral.

Jonas Rafael Duarte falleció de manera trágica cuando jugaba un partido de fútbol y su familia tomó una emocionante decisión en un momento de profunda tristeza que salvó cinco vidas y llenó el vacío de la repentina pérdida.

El marplatense de 23 años creció en el barrio Las Heras, trabajó como peón de albañil para una empresa y en el último tiempo se desempeñaba en un taller de chapa y pintura, según recordó su madre Mónica, que destacó su "corazón noble y sensibilidad".

"Siempre estaba ayudando a los demás, era muy unido a su familia y un gran padre", valoró en diálogo con 0223 sobre Jonas, quien tenía un hijo de 5 años y esperaba al segundo, que nacerá a fin de año.

Desde el nosocomio les informarán quiénes fueron ayudados con los órganos de Jonas.

Como un viernes cualquiera, el joven fue a jugar a la pelota con sus amigos, pero de un momento a otro comenzó a sentir un fuerte dolor de cabeza, por lo que dio aviso y llamaron a una ambulancia.

A pesar de la velocidad en la que fue atendido, un aneurisma le provocó un derrame y tras dos días internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), en la mañana del domingo 20 confirmaron que tenía muerte cerebral.

Más allá del dolor por la inesperada muerte, su familia tuvo el valor para tomar una durísima elección en un inimaginado contexto y honrar la vida de Duarte, quien salvó a cinco pacientes con sus órganos.

Duarte tenía apenas 23 años y trabajaba en un taller de chapa y pintura.

Esa determinación refleja la filosofía y enseñanzas de su mamá, quien recordó que a sus hijos siempre les inculcó que "hay que ayudar a cualquier persona", a pesar de que a veces se tenga "poco".

Aunque Mónica se había mostrado a favor de la donación de órganos, reconoció que "nunca" había imaginado que le sucediera con un hijo y explicó las razones de su decisión: "Cuando me comentaron que tenía muerte cerebral, lo dudé un montón, pero a su vez sé que hay mucha gente y madres esperando un donante para salvar la vida de sus hijos. Es ponerse un poco en el lugar del otro".

El joven tenía un hijo pequeño e iba a ser padre por segunda vez a fin de año.

A la espera de que les informen el sexo y la edad de cada persona que recibió un órgano de Jonas, la mujer consideró que fue "lo mejor" que pudo haber hecho por su hijo y remarcó que se siente "orgullosa de él", porque tiene la certeza de que también "hubiese estado de acuerdo", como lo hicieron sus hermanos.

"Por más gente que desde su dolor pueda salvar vidas", fue el deseo de su madre, a escasos días de ponerle final a la tortuosa espera de cinco pacientes que, sin saberlo, pasarán a portar un pedacito del amor y la bondad del joven de Las Heras.