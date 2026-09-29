May se sometió a las anteúltimas radioterapias y tienen dos días para reunir más de tres millones

La niña padece neurofibromatosis tipo 1 y tiene tumores en el abdomen y la cabeza.

La familia de Mailén, una adolescente de Mar del Plata que padece neurofibromatosis tipo 1 y tiene tumores en el abdomen y la cabeza, busca donaciones para costear las anteúltimas radioterapias antes del próximo jueves 1 de octubre.

Algunos días atrás, la paciente de 15 años viajó a Mendoza para ingresar en el final de esta etapa y en su cuenta de Instagram informaron que todavía deben abonar $3.650.000 para cancelar el pago de las sesiones.

En el posteo sostuvieron que cuentan con tiempo hasta las 16 de ese día y a pesar de que entienden la dificultad que implica reunir ese dinero, remarcaron que no piensan "bajar los brazos".

"May tiene que seguir adelante con su tratamiento y nosotros vamos a seguir buscando la manera de acompañarla", expresaron en el comunicado de este martes, al mismo tiempo que subrayaron que "si podés aportar, cualquier monto suma".

"Y si esta vez no podés donar, hay algo que también puede hacer una enorme diferencia: compartir. Quizás tu historia, tu publicación o ese mensaje que mandes llegue justo a la persona que pueda ayudarnos a completar lo que falta", pidieron los seres queridos de May, a quienes se los puede ayudar mediante el alias "todopormay", a nombre de Barrionuevo Micaela.

En este proceso, la adolescente finaliza cada sesión demasiado agotada debido a la potencia de las radioterapias, que es en respuesta a los intensos dolores de cabeza que sufre, los cuales no se detienen con los medicamentos.