Escapó en moto de un control, atropelló a un policía y lo detuvieron

Un joven de 20 años que el jueves a la tarde quiso evadir un control policial y chocó a uno de los efectivos fue aprehendido por personal policial en el barrio Bernardino Rivadavia y quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.

Fue personal de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) abocado al Plan de Refuerzo de Zonas que observó como una moto Honda Wave aceleró y no hizo caso a las indicaciones que hacían en la intersección de las calles Chile y Alvarado.

Tiene 20 años.

Durante la huida circuló a elevada velocidad y en sentido contrario de circulación por distintas arterias, realizando maniobras imprudentes hasta que en inmediaciones de San Lorenzo y Chile, perdió el control de la motocicleta y cayó sobre la cinta asfáltica, sin intervención de ningún móvil policial.

“Al ser alcanzado por los efectivos, el joven se incorporó rápidamente, levantó la motocicleta y volvió a acelerar para continuar la fuga y, a los pocos metros, chocó con el rodado de uno de los policías y provocó la caída de ambos”, informaron autoridades policiales.

El efectivo policial sufrió escoriaciones y dolores en distintas zonas de las extremidades superiores e inferiores, por lo que recibió asistencia médica mientras que el conductor de la motocicleta fue reducido y aprehendido por el personal actuante.

Tras confirmaron que el rodado no registraba impedimento legal alguno, el fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale dispuso la aprehensión en el marco de una causa por resistencia a la autoridad, lesiones leves agravadas por ser víctima funcionario policial y su alojamiento en la Unidad Penal N° 44 de Batán.