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Atractiva quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Marplatense

Se programó una nueva jornada del fútbol local, que tendrá partidos interesantes y que se jugará el sábado de manera parcial, tendrá un juego el domingo y se completará el miércoles.

El único con cuatro partidos y puntaje ideal, Cadetes, buscará estirar su racha ante Boca. (Foto: @clubcadetes)

4 de Septiembre de 2026 13:39

Por Redacción 0223

PARA 0223

Como todos los fines de semana, el fútbol marplatense tiene diferentes atracciones con una nueva fecha del Torneo Clausura "Joaquín 'Cacho' Méndez". La jornada se disputará en once canchas durante el sábado, habrá un cruce el domingo (el más interesante, con Alvarado y Quilmes, líderes de la Zona A) y se completará el  miércoles con uno de los clásicos modernos: Círculo ante Kimberley en Otamendi.

Programa de partidos

Cancha de Independiente 

Independiente vs. Al Ver Verás



Sexta (12:30hs): Ferreyra, Sampietro, Diaz



Quinta (14hs): Sampietro, Ferreyra, Diaz



Primera (16hs): Contreras, Sampietro, Ferreyra

Cancha de Talleres 

Talleres vs. River Plate



Sexta (12:30hs): Vega, Luxen, C. Martinez



Quinta (14hs): Luxen, Vega, C. Martinez



Primera (16hs): Narváez, Luxen, Vega

Cancha de Argentinos Del Sud

Argentinos Del Sud vs. Almagro Florida



Quinta (14hs): López, Cajal, Díaz Furet



Primera (16hs): Cajal, Lopez, Díaz Furet

Cancha de Nación 

San José vs. Racing



Sexta (12:30hs): Gómez, G. Mártinez, Torias



Quinta (14hs): G. Mártinez, Gómez, Torias



Primera (16hs): Iza, G. Mártinez, Gómez

Cancha de Boca 

Boca vs. Cadetes



Sexta (12:30hs): Bravo, Correa, Palavecino



Quinta (14hs): Correa, Bravo, Palavecino



Primera (16hs): Debrina, Correa, Bravo

Cancha de General Mitre 

Mitre vs. Chapadmalal



Sexta (12:30hs): Costanzo, Rua, Brizuela



Quinta (14hs): Rua, Costanzo, Brizuela



Primera (16hs): Miranda, Rua, Costanzo

Cancha de Libertad 

Unión vs. San Isidro



Quinta (14hs): Mayer, Chabert, Bazán



Primera (16hs): Chabert, Mayer, Bazán

Cancha de Deportivo Norte  

Norte vs. El Siciliano



Sexta (12:30hs): Foschi, Baquero, Begbeder



Quinta (14hs): Baquero, Foschi, Begbeder



Primera (16hs): Mella, Baquero, Foschi

Cancha de Once Unidos 

Once Unidos vs. Nación



Sexta (12:30hs): García, Oliver, Ruíz



Quinta (14hs): Oliver, García, Ruíz



Primera (16hs): Millas, Oliver, García

Cancha de San Lorenzo

San Lorenzo vs. Banfield



Sexta (12:30hs): Arrendazzi, Patetta, Agudo



Quinta (14hs): Patetta, Agudo, Agudo



Primera (16hs): Nuesch, Patetta, Arrendazzi

Cancha de General Urquiza 

General Urquiza vs. El Cañón



Sexta (12:30hs): Núñez, Chávez, Melga



Quinta (14hs): Chávez, Núñez, Melga



Primera (16hs): Cingolani, Chávez, Núñez

Domingo 6/9

Cancha de Alvarado 

Alvarado vs. Quilmes



Sexta (10:00hs): S. Ruíz Díaz, C. Ruiz Diaz, Ruíz



Quinta (11:30hs): C. Ruiz Diaz, S. Ruiz Diaz, Ruíz



Primera (13:30hs): Rojas, C. Ruiz Diaz, S. Ruiz Diaz

Miércoles 9/9

Cancha de Círculo 

Círculo vs. Kimberley



Primera (15:00hs): Funes, Cajal, Torias



 

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