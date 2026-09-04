Atractiva quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Marplatense
Se programó una nueva jornada del fútbol local, que tendrá partidos interesantes y que se jugará el sábado de manera parcial, tendrá un juego el domingo y se completará el miércoles.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Como todos los fines de semana, el fútbol marplatense tiene diferentes atracciones con una nueva fecha del Torneo Clausura "Joaquín 'Cacho' Méndez". La jornada se disputará en once canchas durante el sábado, habrá un cruce el domingo (el más interesante, con Alvarado y Quilmes, líderes de la Zona A) y se completará el miércoles con uno de los clásicos modernos: Círculo ante Kimberley en Otamendi.
Programa de partidos
Cancha de Independiente
Independiente vs. Al Ver Verás
Sexta (12:30hs): Ferreyra, Sampietro, Diaz
Quinta (14hs): Sampietro, Ferreyra, Diaz
Primera (16hs): Contreras, Sampietro, Ferreyra
Cancha de Talleres
Talleres vs. River Plate
Sexta (12:30hs): Vega, Luxen, C. Martinez
Quinta (14hs): Luxen, Vega, C. Martinez
Primera (16hs): Narváez, Luxen, Vega
Cancha de Argentinos Del Sud
Argentinos Del Sud vs. Almagro Florida
Quinta (14hs): López, Cajal, Díaz Furet
Primera (16hs): Cajal, Lopez, Díaz Furet
Cancha de Nación
San José vs. Racing
Sexta (12:30hs): Gómez, G. Mártinez, Torias
Quinta (14hs): G. Mártinez, Gómez, Torias
Primera (16hs): Iza, G. Mártinez, Gómez
Cancha de Boca
Boca vs. Cadetes
Sexta (12:30hs): Bravo, Correa, Palavecino
Quinta (14hs): Correa, Bravo, Palavecino
Primera (16hs): Debrina, Correa, Bravo
Cancha de General Mitre
Mitre vs. Chapadmalal
Sexta (12:30hs): Costanzo, Rua, Brizuela
Quinta (14hs): Rua, Costanzo, Brizuela
Primera (16hs): Miranda, Rua, Costanzo
Cancha de Libertad
Unión vs. San Isidro
Quinta (14hs): Mayer, Chabert, Bazán
Primera (16hs): Chabert, Mayer, Bazán
Cancha de Deportivo Norte
Norte vs. El Siciliano
Sexta (12:30hs): Foschi, Baquero, Begbeder
Quinta (14hs): Baquero, Foschi, Begbeder
Primera (16hs): Mella, Baquero, Foschi
Cancha de Once Unidos
Once Unidos vs. Nación
Sexta (12:30hs): García, Oliver, Ruíz
Quinta (14hs): Oliver, García, Ruíz
Primera (16hs): Millas, Oliver, García
Cancha de San Lorenzo
San Lorenzo vs. Banfield
Sexta (12:30hs): Arrendazzi, Patetta, Agudo
Quinta (14hs): Patetta, Agudo, Agudo
Primera (16hs): Nuesch, Patetta, Arrendazzi
Cancha de General Urquiza
General Urquiza vs. El Cañón
Sexta (12:30hs): Núñez, Chávez, Melga
Quinta (14hs): Chávez, Núñez, Melga
Primera (16hs): Cingolani, Chávez, Núñez
Domingo 6/9
Cancha de Alvarado
Alvarado vs. Quilmes
Sexta (10:00hs): S. Ruíz Díaz, C. Ruiz Diaz, Ruíz
Quinta (11:30hs): C. Ruiz Diaz, S. Ruiz Diaz, Ruíz
Primera (13:30hs): Rojas, C. Ruiz Diaz, S. Ruiz Diaz
Miércoles 9/9
Cancha de Círculo
Círculo vs. Kimberley
Primera (15:00hs): Funes, Cajal, Torias
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