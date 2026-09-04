Femicidio de Mailén: dictaron la prisión preventiva y el fiscal habló de una “obsesión” de uno de los acusados

Este jueves, el Juzgado de Garantías N°1 dictó la prisión preventiva de los detenidos por el femicidio de Mailén Antonich. Se trata de Agustín Nicolás Bartolomé Díaz y José Luis Aquino. Según las primeras declaraciones que brindó el fiscal Carlos Russo, este último habría tenido una especie de obsesión previa con la joven.

La investigación por el femicidio de Mailén Antonich continúa avanzando y, tras el dictamen que estableció la prisión preventiva para los principales sospechosos, el fiscal Russo brindó detalles sobre cómo sigue el proceso y confirmó algunos de los resultados obtenidos hasta el momento.

Entre ellos, a través de las cámaras de seguridad y la autopsia pudieron determinar que, antes de fallecer, Mailén permaneció varias horas con vida y que, debido a sus heridas, habría atravesado un sufrimiento prolongado. "Tenía un gran número de heridas, la encontramos con las manos atadas. Tenemos elementos para presumir que estuvo varias horas viva y pasó por un gran sufrimiento", expresó el fiscal.

Además, en el marco de la investigación sobre Agustín Nicolás Bartolomé Díaz y José Luis Aquino, quienes fueron los primeros sospechosos luego de que la familia los encontrara en circunstancias extrañas en el lugar del crimen, donde posteriormente hallaron el cuerpo de Mailén, los investigadores determinaron que ambos hombres habrían quemado elementos de valor para la causa. También se encontraron en sus prendas distintos rastros, entre ellos sangre de Mailén y semen. Estos mismos elementos fueron hallados en el lugar del hecho.

Fiscal Carlos Russo.

"Encontramos en uno de los bolsillos de Aquino un chip con el que se contactó con Mailén", señaló el fiscal sobre uno de los principales acusados de la causa. Además, confirmó que la joven había asistido al lugar por una entrevista laboral, aunque hasta el momento no lograron determinar a través de los mensajes cuál era concretamente la oferta de trabajo.

Según Russo, la investigación continuará con un importante cotejo de datos telefónicos. En relación con Aquino, el fiscal sostuvo que habría tenido una obsesión con Mailén y que, de acuerdo con los testimonios y los datos encontrados en su celular, ambos ya se conocían y el acusado habría insistido en mantener un encuentro más casual con la joven.





Sobre la hipótesis de un tercer involucrado, Russo señaló que no descartan ninguna línea de investigación, aunque hasta el momento no reunieron elementos suficientes para determinar la participación de otras personas. Lo mismo sucede con el remisero, que en un principio había sido señalado como un posible tercer sospechoso.

"No descartamos nada, pero se presentó voluntariamente y contó todos los movimientos que hizo Mailén ese día. Se corroboraron con cámaras privadas y del COM. No tenemos motivos para considerar que hubiera participado del hecho", explicó el fiscal.

Mientras tanto, los imputados seguirán alojados en el complejo penitenciario de Batán, mientras la Unidad Funcional de Instrucción N°7 avanza con el resto de las medidas pendientes para pedir la elevación de la causa a juicio.