Murió un enólogo mendocino al escalar el Mont Blanc

Gabriel Ansiaume, un enólogo mendocino de 39 años, murió este jueves durante un accidente de escalada libre en el Mont Blanc, en Francia. Su compañero de travesía, también argentino, sobrevivió pero sufrió heridas graves y permanece internado tras una cirugía.

El incidente sucedió en la Aiguille du Peigne, una emblemática aguja de Chamonix que alcanza 3.192 metros de altura. Según reportes del Pelotón de Gendarmería de Alta Montaña (PGHM) de Chamonix, ambos escaladores argentinos resbalaron y cayeron hacia el corredor de los Papillons mientras realizaban el descenso.

Otros montañistas que presenciaron la caída alertaron a los equipos de rescate, quienes acudieron rápidamente, pero no pudieron salvar a Ansiaume. Su compañero fue trasladado al hospital de Sallanches, en la región de Alta Saboya, donde fue intervenido y continúa en recuperación.

Gabriel había viajado a Europa por trabajo y decidió aprovechar su estadía para realizar una actividad de montaña junto a un primo que reside en Francia. Habían completado sin problemas el ascenso, y el accidente ocurrió durante el descenso en rappel.

Su compañero de travesía sobrevivió al accidente y permanece internado.

Una de las hipótesis señala que la caída pudo haberse producido al desengancharse de las clavijas en un tramo de descenso libre, lo que generó la pérdida del equilibrio y la caída desde varios metros de altura.

La muerte de Ansiaume conmocionó al ámbito vitivinícola de Mendoza, donde era muy valorado tanto por su trayectoria profesional como por su calidad humana. Sus amigos y colegas lo recordaron como “Rata”, destacando su calidez y compromiso.

Gabriel Ansiaume, el enólogo argentino que cayó en una expedición en Francia y murió

Entre sus últimos proyectos figuraba el desarrollo de la línea de vinos Contrabando, de Bodegas Tierras Altas, emprendimiento que realizó junto a su amigo y colega Federico Vargas Arizu. Este último expresó en sus redes sociales: “Mi hermano del alma, por siempre y para siempre, luz de vida eterna. El abrazo que nos vamos a dar cuando nos volvamos a encontrar”.

La Aiguille du Peigne es una zona muy reconocida en los Alpes, frecuentada por escaladores debido a la dificultad técnica de sus rutas. La tragedia de Ansiaume pone de relieve los riesgos que implica esta actividad en alta montaña.