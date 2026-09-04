Golpean a jubilada durante una entradera en Lomas de Stella Maris

Se llevaron una cantidad no precisada de dólares y pesos, un celular y otros objetos.

Una mujer de 77 años sufrió un violento robo el viernes a la madrugada en su departamento de Lomas de Stella Maris cuando al menos tres delincuentes la sorprendieron cuando dormía y la atacaron a golpes.





acceso 0223,

Rivas y Falucho frente a Playa Varese

sorprendieron a la mujer que dormía.

entrega de dinero y otros elementos de valor.

tres mil dólares y 700 mil pesos.

comisaría novena

Mariano Moyano.

Según los datos a los que tuvoel hecho se registró en un edificio ubicada en inmediaciones decuando los sujetos ingresaron por el balcón del primer piso yLos sujetos golpearon a la mujer en los brazos y en la cara mientras le exigían laPocos minutos después escaparon por el mismo lugar de ingreso con aproximadamenteLas actuaciones que hizo personal de laserán remitidas a la fiscalía temática a cargo de