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Violenta entradera

Golpean a jubilada durante una entradera en Lomas de Stella Maris

Sucedió el viernes a la madrugada. La víctima de 77 años sufrió golpes en la cara y en los brazos. Los delincuentes escaparon con una cantidad no precisada de pesos y dólares.

Se llevaron una cantidad no precisada de dólares y pesos, un celular y otros objetos.

4 de Septiembre de 2026 09:36

Por Redacción 0223

PARA 0223

Una mujer de 77 años sufrió un violento robo el viernes a la madrugada en su departamento de Lomas de Stella Maris cuando al menos tres delincuentes la sorprendieron cuando dormía y la atacaron a golpes.







Según los datos a los que tuvo acceso 0223, el hecho se registró en un edificio ubicada en inmediaciones de Rivas y Falucho frente a Playa Varese cuando los sujetos ingresaron por el balcón del primer piso y sorprendieron a la mujer que dormía.







Los sujetos golpearon a la mujer en los brazos y en la cara mientras le exigían la entrega de dinero y otros elementos de valor. Pocos minutos después escaparon por el mismo lugar de ingreso con aproximadamente tres mil dólares y 700 mil pesos.







Las actuaciones que hizo personal de la comisaría novena serán remitidas a la fiscalía temática a cargo de Mariano Moyano.

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