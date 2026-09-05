¿Sigue la lluvia?: cómo estará el clima este fin de semana
El pronóstico no mejora en Mar del Plata. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el fin de semana estará marcado por lluvias, fuertes vientos y temperaturas bajas.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El fin de semana arranca con un pronóstico áspero, marcado por lluvias, fuertes ráfagas de viento y temperaturas que no superarán los 9 grados. Un sábado casi invernal, ideal para pensar en planes en espacios cerrados.
El primer fin de semana de septiembre arrancó con cielo parcialmente nublado y 5,3 grados, pero con una sensación térmica de casi 3°. La mañana estuvo acompañada por vientos del sector sudoeste que alcanzaron los 12 km/h.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, la jornada estará marcada por chaparrones durante todo el día, con hasta un 70% de probabilidad de precipitaciones. La temperatura mínima será de 3 grados, mientras que la máxima podría alcanzar los 9 grados.
Junto con las bajas temperaturas, desde la mañana se podrán sentir ráfagas de viento que podrían alcanzar los 59 km/h y recién descenderán hacia la noche.
Para el domingo, el panorama será similar, aunque con una leve diferencia: menos lluvias y más frío. La mínima será de 1° y la máxima llegará a los 8°. Los chaparrones se extenderán hasta la madrugada, mientras que durante el resto del día el cielo se mantendrá nublado y sin fuertes vientos.
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