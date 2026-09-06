Apuñalaron a una joven en el abdomen y terminó en el hospital
Sucedió el domingo a la madrugada. La atendieron en un centro de salud y la trasladaron a la guardia del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).
Por Redacción 0223
PARA 0223
Una joven de 24 años fue apuñalada el domingo a la madrugada en circunstancias aún no esclarecidas y tras una primera atención en un Centro de Atención Primaria de Salud fue trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).
Fuentes oficiales confirmaron a 0223 que la mujer presentaba una herida de arma blanca en el abdomen y que ingresó durante la madrugada al CAPS Florentino Ameghino donde los profesionales hicieron las primeras curaciones y ordenaron su traslado.
Minutos después de las siete de la mañana fue trasladada en ambulancia a la guardia del Higa donde en cumplimiento de los protocolos vigentes se le dio intervención al Destacamento policial que funciona en el lugar.
Las actuaciones serán remitidas a la fiscalía en turno a cargo de Carlos Russo.
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