Una jueza le dio libertad condicional a un femicida y a los dos meses apuñaló a una nena de 10 años

Una niña de 10 años llamada Emma, pelea por su vida en el Sanatorio Allende de la ciudad de Córdoba, después de haber sido atacada por un hombre condenado por femicidio, quien recientemente había recibido la libertad condicional.

Nora Graciela Villegas fue la jueza que hace tres meses le otorgó el beneficio al femicida, quien en el 2002 había asesinado a su ex pareja. La indignación de la comunidad provocó que ahora reclamen su destitución.

El ataque a Emma ocurrió en Santa Rosa de Conlara, en la provincia de San Luis, pero porla complejidad de las heridas debió ser trasladada a la ciudad de Córdoba. “La mamá salió dos segundos a buscar comida. Este tipo aprovecha y entra, la encuentra a Emma sola y la mete a la casa. La apuñala en el cuello, la corta 4 veces. La nena ya le había dado la plata, todo”, relató su familia.

Los familiares de Emma contaron que todo el episodio duró menos de diez minutos y que la niña logró sobrevivir porque simuló estar muerta. “Diez años tiene mi sobrina. En ese momento lo enfrentó, después de que la corta se hace la muerta y el tipo se escapa en bicicleta”, agregó el familiar.

“Al tipo le quedaban dos años de condena, le habían dado libertad condicional. Obviamente se podría haber evitado, pero viste cómo es la Justicia, cobran su sueldo, pero no justifican lo que hacen", cerró la familia.

Además, el intendente de Santa Rosa de Conlara Miguel Postiguillo también se refirió a la conmoción del pueblo por el caso y acompañó el pedido de investigagción y destitución de la jueza: "Estamos muy dolidos y con mucha bronca. Los jueces viven en una burbuja totalmente distinta a la realidad social”, sintetizó.