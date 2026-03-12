Entraron a robar a la casa de un jubilado y apuñalaron cinco veces a su hijo: "Estuvo a punto de tocarle un pulmón"
Los agresores, de entre 17 y 19 años, se dieron a la fuga con dinero, relojes y las llaves del auto.
Una banda de cinco delincuentes irrumpió en la madrugada de este jueves en la vivienda de un jubilado en Ciudadela, atacó a su hijo a puñaladas y escapó con dinero, relojes y las llaves del auto.
El hecho ocurrió a pocas cuadras del Acceso Oeste y de la avenida General Paz. Según relató la víctima, en horas de la noche escuchó ruidos extraños provenientes del fondo de la casa y al asomarse por la ventana, tuvo el primer encuentro con uno de los ladrones.
"Se me vino uno con un cuchillo y me dijo: ‘Callate porque si no te pinchamos’”, contó en declaraciones al canal Todo Noticias (TN).
De acuerdo con su testimonio, los sujetos habían cortado el mosquitero y forzado las rejas para entrar. Eran cinco jóvenes, que el hombre estimó de entre 17 y 19 años, y estaban todos con el rostro cubierto. “Tenían capucha, boina y un pañuelo que les tapaba la cara”, describió.
Una vez dentro de la propiedad, lo redujeron y comenzaron a exigir dinero. “Querían dólares. Yo nunca tuve dólares”, aseguró eñ damnificado.
En medio del asalto, también atacaron a su hijo, quien recibió cinco puñaladas en la espalda, además de golpes que le provocaron cortes en la frente y una fuerte lesión en un ojo. “Está internado. Lo hicieron bolsa. Una de las cuchilladas estuvo a punto de tocarle un pulmón”, detalló el jubilado. Aunque se encuentra fuera de peligro, permanece hospitalizado y en observación.
Además, antes del escape los delincuentes se llevaron dinero, relojes y las llaves del auto. “Ahora no tenemos cómo abrir el auto ni cómo moverlo. Pensamos que podrían volver para llevárselo”, lamentó.
La Policía, mientras tanto, trabaja ahora para identificar a los sospechosos y determinar si se trata del mismo grupo vinculado a otros robos ocurridos en el barrio.
