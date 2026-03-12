Entraron a robar a la casa de un jubilado y apuñalaron cinco veces a su hijo: "Estuvo a punto de tocarle un pulmón"

Los delincuentes fueron captados por las cámaras de seguridad de la zona.

Una banda de cinco delincuentes irrumpió en la madrugada de este jueves en la vivienda de un jubilado en Ciudadela, atacó a su hijo a puñaladas y escapó con dinero, relojes y las llaves del auto.

El hecho ocurrió a pocas cuadras del Acceso Oeste y de la avenida General Paz. Según relató la víctima, en horas de la noche escuchó ruidos extraños provenientes del fondo de la casa y al asomarse por la ventana, tuvo el primer encuentro con uno de los ladrones.

"Se me vino uno con un cuchillo y me dijo: ‘Callate porque si no te pinchamos’”, contó en declaraciones al canal Todo Noticias (TN).

De acuerdo con su testimonio, los sujetos habían cortado el mosquitero y forzado las rejas para entrar. Eran cinco jóvenes, que el hombre estimó de entre 17 y 19 años, y estaban todos con el rostro cubierto. “Tenían capucha, boina y un pañuelo que les tapaba la cara”, describió.

Una vez dentro de la propiedad, lo redujeron y comenzaron a exigir dinero. “Querían dólares. Yo nunca tuve dólares”, aseguró eñ damnificado.

En medio del asalto, también atacaron a su hijo, quien recibió cinco puñaladas en la espalda, además de golpes que le provocaron cortes en la frente y una fuerte lesión en un ojo. “Está internado. Lo hicieron bolsa. Una de las cuchilladas estuvo a punto de tocarle un pulmón”, detalló el jubilado. Aunque se encuentra fuera de peligro, permanece hospitalizado y en observación.

Además, antes del escape los delincuentes se llevaron dinero, relojes y las llaves del auto. “Ahora no tenemos cómo abrir el auto ni cómo moverlo. Pensamos que podrían volver para llevárselo”, lamentó.

La Policía, mientras tanto, trabaja ahora para identificar a los sospechosos y determinar si se trata del mismo grupo vinculado a otros robos ocurridos en el barrio.