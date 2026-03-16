Una joven de 18 años fue apuñalada con una tijera a la salida de un boliche

Una joven de 18 años resultó herida en el rostro y el cuero cabelludo luego de una violenta pelea en la madrugada del sábado frente a un boliche en el centro de Rosario.

El enfrentamiento comenzó pasadas las 5 de la mañana cuando dos mujeres se trenzaron en una pelea en plena calle. Testigos relataron que ambas cayeron al suelo y se golpeaban mutuamente, hasta que una de ellas sacó una tijera y atacó a la otra, provocándole varios cortes en la cara y la cabeza.

Ante la gravedad de la situación, varias personas intervinieron para separar a las jóvenes y alertar sobre el arma blanca utilizada. Minutos después, personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) llegó al lugar y asistió a la víctima, quien no requirió traslado hospitalario ya que las heridas no revistieron gravedad. Actualmente, se encuentra fuera de peligro.

La policía, a través de la brigada motorizada, incautó la tijera empleada en el ataque para continuar con las investigaciones correspondientes.

Vecinos y trabajadores de la zona señalaron que este tipo de incidentes no son aislados. Un taxista comentó que “todos los fines de semana hay peleas con botellazos” cerca del boliche, y residentes coincidieron en que las disputas entre concurrentes suelen repetirse en las madrugadas, especialmente a la salida de los locales nocturnos.