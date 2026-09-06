El recuerdo de Norbert Degoas volvió a estar presente frente a una multitud y de una manera inesperada. Durante su presentación en el Movistar Arena, el reconocido DJ británico Fatboy Slim incorporó a su set un fragmento de la histórica publicidad de la empresa de micros El Cóndor, protagonizada por el recordado locutor y publicista marplatense.

El momento tuvo además un fuerte componente visual: las pantallas del estadio proyectaron imágenes de Degoas mientras se escuchaba una versión remixada de su célebre frase “Buenos Aires… El Cóndor… Mar del Plata”. La combinación tomó por sorpresa al público y convirtió una vieja pieza de la publicidad argentina en parte del espectáculo internacional.

Fatboy Slim sorprendió en Buenos Aires con un guiño a Norbert Degoas

La aparición de Degoas en el show no fue casual. Fatboy Slim conoció una versión restaurada del material y quedó impactado por su sonido, al punto de sumarlo a su repertorio para su presentación en Argentina. Además, entre los espectadores estuvo Ari Degoas, hija del histórico publicista, que pudo presenciar cómo la voz de su padre volvía a escucharse ante miles de personas.

Degoas murió en 2013, pero su figura experimentó un particular regreso en los últimos años gracias a las redes sociales. Fragmentos de sus publicidades comenzaron a viralizarse y alcanzó a un público que se encontró a una de las personas más icónicas de la televisión argentina, surgida en Mar del Plata.