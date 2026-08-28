Quedó inaugurado el mural homenaje a Angelita Tasca: "Fue ejemplo de que la ternura puede confrontar a la crueldad"

En el marco del Día Internacional del Detenido Desaparecido, inauguraron en el Consejo Escolar del Partido de General Pueyrredon el mosaico-mural homenaje a Ángela Barili de Tasca, la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo filial Mar del Plata y referente de Derechos Humanos.

El acto inaugural tuvo lugar en el Consejo Escolar del Partido de General Pueyrredon.

El acto inaugural contó con la presencia de Sebastián Casado Tasca, el nieto de Angelita, cuya identidad fue restituída en el 2005. "La verdad es que venir a Mar del Plata siempre resulta muy emocionante para mí. Tengo mucha familia acá y hay un vínculo muy fuerte que me conecta con la ciudad. Para mí, Mar del Plata es especial", contó Sebastián a 0223.

​La vida de Ángela estuvo marcada por el secuestro y la desaparición de su hija, Adriana Leonor Tasca, en el año 1977. Tras largos años de lucha y búsqueda, Angelita pudo abrazar a su nieto apropiado durante aquellos años. "El mural de la abuela quedó divino, quedó hermoso. Estuvimos hablando sobre ella, algo que también me emociona mucho, así que emocionado es la palabra que describe mi estado en este momento", agregó Sebastián.

Ángela fue fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo filial Mar del Plata.

Según comentó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Escolar Luciana Baldini el mural homenaje estuvo a cargo de Inmurales Mosaico: "Son las mismas chicas que hicieron el mural en homenaje a Ledda Barreiro. Cuando tengan la oportunidad, pasen por la vereda del Consejo Escolar para ver estas hermosuras que eternizan a estos dos faros de la ciudad".

"Angelita tenía la capacidad de ser dulce y valiente al mismo tiempo. Mezclaba cualidades que no parecen compatibles, pero que en ella convivían: una ingenuidad y dulzura hermosas junto con una fuerza, un coraje y una valentía ejemplares", contó su nieto. La senadora provincial Fernanda Raverta coincidió: "La ternura fue lo que la hizo ser quien fue y quien es, porque más allá de haberla despedido hace poquitos años, siempre está con nosotros y la tenemos en el corazón. Es un ejemplo de que la ternura puede confrontar con la crueldad, avanzar y salir adelante".

El mosaico-mural de Angelita está junto al de Ledda Barreiro de Muñoz.

Sebastián relató cómo fue el momento en que se conocieron: "Fue un abrazo indescriptible. Bajé del auto y mi abuela estaba esperando; había mucha gente, unas veinte personas. Ella dio un paso adelante y, al verla, supe que era mi abuela. Antes de decirnos cualquier cosa, nos abrazamos".

Recordó además cómo definió ella ese instante: "En varias entrevistas dijo 'Fue un abrazo infinito el que me di con mi nieto'. Al soltarme, me dijo: 'Abrazás igual que tu papá': así de fuerte. Creo que la expresión 'un abrazo infinito' es lo que más se aproxima a lo que sentí en ese momento".

La identidad del nieto de Angelita, Sebastián Casado Tasca, fue restituída en el 2005.

Y para cerrar, la definió como "un alma muy dulce y fresca": "A veces eso parece incompatible con la imagen tradicional de una madre luchadora, pero ella tenía esa virtud, descontracturaba las situaciones con sus comentarios. Ese es el recuerdo que guardo de mi abuela: su dulzura".