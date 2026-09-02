El dólar mayorista cayó y sigue en modo "serrucho"

El dólar mayorista comenzó septiembre nuevamente bajo la atención del mercado. La divisa se mantuvo en modo "serrucho" y retrocedió en la segunda jornada del mes para ubicarse en $1.511.

En cuanto al tipo de cambio minorista, en el Banco Nación operó a $1.485 para compra y $1.535 para venta. A su vez, el promedio que realiza el Banco Central (Bcra) se ubicó en $1.484,17 para compra y $1.535,36 para venta.

El mayorista cayó a $1.511 y se mantiene en modo "serrucho".

El dólar blue cerró este miércoles 2 de septiembre a $1.520 para la compra y $1.540 para la venta, con una caída de $5, acumuló un retroceso de $15 en las últimas dos ruedas y completó ocho jornadas consecutivas sin subas.

El dólar CCL cerró a $1.586,22 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.4%. El dólar MEP cerró a $1.534,3 y la brecha con el dólar oficial es de 1.5%.

El dólar blue sumó ocho ruedas sin subas y la brecha con el oficial bajó a mínimos de dos meses

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.995,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.588,19.